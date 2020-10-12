这些“潮流”育儿观，你信了，孩子就完了！

对于新手爸妈们来说，教育孩子可不是件容易事，严厉点有点心疼孩子，宠着又担心溺爱毁了孩子。好在现如今科技发达，信息传播速度快，爸爸妈妈们可以通过网络、书籍学习各类育儿方法，教育孩子也就能有了些“潮流”的方向，只不过这些教育方法有时也不是那么正确。

都说父母是孩子第一任老师，也是他们的指路明灯，父母能把孩子教育成什么样，孩子往往就是什么样，所以当家长在教育中犯了错，那么就可能给孩子带来不少负面的影响。就比如下面这些“潮流”教育观，过分信奉就是在害娃：

1.释放天性

这些年很多家长都觉得：释放孩子的天性是非常好的事情。诚然，这种教育方式确实有一定的道理，但是如果是没有原则地释放，那么味道就会变了。比如不少孩子做错事了，一些家长会为他们开脱：孩子毕竟还小，这是他们的天性，麻烦包容一下，等他们长大就好了。可是包容久了，难免要出事。

前两年有个新闻，在上海哥老官火锅滨江百联店，一名七岁左右的孩子跑来跑去，虽然服务员一直提醒孩子不要乱跑，以免摔跤受伤，但是孩子的母亲并没有及时阻止孩子的行为，只是说了句：慢点跑，小心撞到桌子。

没过多久，孩子就撞到了一个刚从厨房端出火锅热汤的服务员，滚烫的锅底淋满了孩子的脖颈胸口，孩子被烫的娃娃大哭。循声过来的妈妈立马大声斥责服务员：“你是瞎子吗？没看到这里有孩子？你们看看怎么赔偿吧！”

出了意外，服务员非常害怕，一直在道歉，孩子的母亲完全不接受道歉，一直嚷着叫经理出来处理。一旁的服务员实在看不下去了，表示他们已经提醒过不能到处乱跑了，对此这位妈妈更加生气了：“好动是孩子的天性，凭什么不让他动？而且孩子还这么小，他们知道什么？”

诚然，好动确实是孩子的天性，而释放天性也是正确的，但是如果没有底线地放任，就会变味了。比如在公共场合释放孩子的天性，就会给自己、给他人带来麻烦，最终只能是害了孩子。

法国著名思想家卢梭说过：“你知道如何让孩子成为一个不幸的人吗？对他百依百顺就行。”释放天性没有错，但是一定要把握一个度，该管教的时候一定要管教。

2.快乐教育

以前家里条件比较差，不少爸爸妈妈的童年过得都比较苦，现在条件好了自然想要给孩子最好的，希望他们能有个快乐的童年。只是不少家长理解错了，觉得“快乐”就是整天让孩子玩乐、忽略了学习。

小区里有个妈妈，就是非常信奉“快乐教育”，完全不考虑孩子的学习，终日让孩子自由玩耍、看动画片，碰到节假日还要带着孩子去游乐园玩耍。虽然孩子真的有了快乐，但是却少了基本的教育，幼儿园期间还没有什么大碍，等到了小学就看出了差距。

这位妈妈发现，别的孩子上小学的时候，基础数字都已经烂熟于心，有些甚至还会做一些简单的加减法，而自家的孩子从一数到十都非常困难。为了能让孩子赶上进度，这位妈妈不得不赶紧让孩子参加培训班，所谓的“快乐教育”早已忘在脑后。

其实快乐教育是非常好的教育方式，但是有不少家长只关注了快乐，忽略了教育，这会让孩子越来越堕落，虽然快乐是有了，但是孩子一直处于原点，不得寸进。我们不提倡提前教育，但是不能忽略幼儿教育，适量的启蒙对孩子同样重要。

3.学历无用

相信有不少家长都有类似的想法，孩子是否成功和学历没有太大的关系，毕竟身边有太多没怎么读过书但是做事非常灵活的案例，甚至有不少成功人士的学历也比较一般。但是这种想法有些片面了，因为他们只看到了没怎么读书的，却没看到有更多的成功人士拥有良好的学历。

现如今竞争压力大，虽然学历不代表个人能力，但却是一块优秀的敲门砖。多读书就多一条出路，可以让孩子用更多的选择，也有了更多的机遇。所以千万不要认为成功和学历无关，更不能忽视学习的重要性。

总之教育孩子一定要把握分寸，否则就可能彻底毁掉了孩子。

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