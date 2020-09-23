母亲学校怒扇耳光，几分钟后孩子跳楼身亡

孩子犯错要教育，但是一定要关起门来，否则可能出现无法承受的后果：近日在武汉江夏区一中，初三学生张某被母亲当众扇耳光后跳楼身亡。

张某今年14岁，事发当日他与同学在教室内打扑克，班主任发现后就请了三名学生的家长。张某的母亲一过来就怒气冲冲，边骂边扇了两个耳光，还提起了张某的衣领。孩子被训得羞愧地低下了头，母亲又用指头直戳他的脑门，直到老师来了，才跟着老师离去。

整个过程中，走廊上一直有人在走动，并且还有学生在教室门口观望。孩子自从被妈妈训斥之后，整个人都变了，自始至终未曾抬起头，期间还回头看了一眼楼下。最终在挣扎几分钟之后，义无反顾地爬上栏杆从5楼跳了下去。

很难想象，在孩子沉默2分钟里，想着什么：丢脸、难过、绝望……又是什么让他最后那么决绝，跳下去的时候没有一丝丝犹豫？

事发之后，有个学生在空间里发了这么一句话：周围的人在他走后静止在那的两分钟，是我看过最长最绝望的沉默！

有人说这孩子已经14岁了，为什么还这么不懂事和脆弱？

也许很多父母会想：“你是我的儿子，打几下，骂几句怎么了？”“反正是自己的孩子，怎么捯饬还不是我说了算。”“错了就该打，我家孩子我还不能教训了吗？”

但是14岁刚好处于青春期，这个时候的孩子敏感、叛逆、冲动、自尊性强。在同龄人面前羞辱他们，就是在碾压他们的自尊心，同学的目光就是凌迟。

如果你觉得这没什么，那么不妨换位思考一下，作为一个心智成熟的成年人，如果当众被打耳光，你会不会觉得很丢脸呢？

青少年自杀问题，一直就在身边

19年4月的一天，一名17岁男孩跳桥自杀。因为在学校和其他孩子发生了冲突，17岁男孩被母亲教训。显然母亲非常生气，竟然不管来往车辆，直接把车停在路中间，随后下车对着后座的儿子说着什么。

等到母亲骂够了，儿子突然打开车门，飞速冲向了路边的栏杆，随后毫不犹豫的跳了下去，紧随其后的母亲似乎碰到了孩子的脚踝却没有拉住。桥很高，下面不是江河，男孩当场死亡，徒留母亲瘫坐在地嚎啕大哭。

这样的例子，数不胜数，大家可能看过这张动图：

这是一名泰国的父亲，事发当天孩子趴在收银台上玩手机被他看到了，他当即破口大骂、羞辱着孩子，甚至掏出手枪上了膛后拍在了柜台上，说：“你怎么还不去死，有种你去死啊！”话音刚落，孩子一把拿起手枪，毫不犹豫的对自己的太阳穴开了一枪。

等到父亲回过神来的时候，孩子已经趴在桌上没有气息，他也一下子瘫倒在地上痛哭不止，但是已经于事无补了！

在近年的统计里，国内15-34岁人群死亡原因排名第一的就是自杀，并且有16%的学生都曾考虑过自杀，而导致这一念头的原因大多是家长的不当教育。

惯子如杀子，而人前教子就是杀子

总有人说，教育孩子不能过分溺爱，因为这很可能把孩子惯坏了，于是大家就对孩子各种严厉，甚至在大庭广众之下也随意教育孩子，殊不知，这就可能导致孩子有自杀的念头。在教育孩子时，一定要注意避开下面这几点：

1.不随意评论孩子是非

不要总是在他人面前评论孩子，尤其是不能在公共场合谈论孩子的过错和隐私，这会让孩子非常丢脸，影响他们的自信心；有些孩子自尊心强，当觉得自己名誉被打击的时候，就会想办法逃避，而自杀就是最直接的逃避方式，同时这种方式还可以让家长懊悔，已达到报复的目的，只是这种报复的方法有些沉重。

2.不要和别的孩子比较

在教育孩子的时候，要注意不能总是拿孩子的短处和别人的长处比较，尤其是在他人面前，因为这会让他们难堪。所以当孩子们一起玩耍的时候，就让他们痛痛快快的玩，不要过多干涉，同时也不能比较各自优缺点。每个孩子都是独立的个体，他们都有自己的优点和缺点。

3.找个没人的地方教育

孩子犯错的时候要教育，但是一定要挑个没人的地方，比如孩子在商场发脾气，那么就借着上厕所或者喝水的机会，把孩子带到楼道或者厕所等人少且安静的地方，耐心地告诉孩子他现在有点过分了。一般来说，孩子离开闹矛盾的地方，注意力会逐渐转移，家长的建议也能听得进去，孩子也不用在那么多人面前丢脸。

中国人大多比较在乎面子，孩子作为活生生的独立的人，也有被尊重、被理解的权利，在教育孩子的时候，不要太自私和严苛。既然生了孩子，就要好好爱他，不要等出事了才去后悔。

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