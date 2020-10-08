准妈咪能否吃大闸蟹？真相在这里！

俗语说：“秋风起，蟹脚痒；菊花开，闻蟹来”，九、十月正是吃螃蟹的最佳时期。今年中秋节正逢国庆节，家人们团聚在一起享用螃蟹的美味，真是满满的幸福感！但为了腹中宝宝的健康，很多准妈妈只看不吃。真得这样吗？

孕妇吃大闸蟹会流产？

民间流传着这样一种说法：孕妇不能吃螃蟹。这种说法认为，螃蟹性质寒凉，具有活血化瘀的功效，准妈妈吃了后会引发出血、流产。

但从西医的角度而言，螃蟹是一种高蛋白食物，准妈妈吃了后可以补充蛋白质。而且，孕妇不能吃螃蟹并没有任何理论可以支撑。

专家认为，螃蟹富含优质蛋白，从专业角度而言，准妈妈吃大闸蟹并没有太严格的限制。但大家需要注意的是，孕期每天摄入蛋白质的量是有限制的。准妈妈的热能供给来源是碳水化合物、脂肪和蛋白质，这三者的比例是65：20：15。

因此，准妈妈可以吃螃蟹，但一定要注意食用量。专家认为，孕妇每次吃中等大小的大闸蟹一两只即可。

可能大家会问，吃这么一点完全无法满足口腹之欲，多吃一点会影响身体健康吗？

这里要非常认真的告诉大家，多吃螃蟹对身体健康不利！如果摄入过多蛋白质，有可能会引发肠胃消化不良。

除了注意食用量外，大家购买大闸蟹时一定要挑选活的大闸蟹。另外，烹饪时要将大闸蟹煮熟煮透才能吃。螃蟹身上有大量细菌，而准妈妈在孕期受到荷尔蒙影响，再加上细胞免疫力降低，如果不煮熟，极易发生细菌感染，进而出现腹泻、腹痛等不良症状。

中医并没有禁止孕妇吃螃蟹

准妈妈不能吃螃蟹的说法，大多来自传统中医思维。其实，中医指出，准妈妈能不能吃大闸蟹和个人的体质有很大关系，并且需要综合中西医来判断。

中医认为，大多数准妈妈是阴虚血燥体质，只要合理、少量地吃螃蟹是没有关系的，并且食用时搭配一些生姜、紫苏，有利于保持身体健康。蟹肉性质寒凉，平和体质的人也不能一次吃太多，以免折损阳气。另外，吃螃蟹时不要喝冷饮，或者吃凉拌菜、梨、西瓜等寒性食物。

因此，准妈妈并不是一点大闸蟹都不能吃。

孕期吃大闸蟹会导致胎位不正？

民间有一种说法：“因为螃蟹横着走，所以孕妇吃螃蟹会导致胎儿横位，造成难产。”但专家认为，这种说法没有一点科学依据，是彻头彻尾的谣言。

胎位异常除了与子宫空间有关外，还有可能是子宫畸形限制胎儿的活动范围造成的。胎位不正和孕期吃螃蟹扯不上一点关系，千万不要让大闸蟹背黑锅。

小知识：女性处于生理期，吃大闸蟹会引发或加重痛经吗？

这个问题的答案是：不会！痛经有两种类型，一种是原发性痛经，一种是病理性痛经。原发性痛经是由子宫后位、宫颈口狭窄、经血不畅等因素引起的，而病理性痛经是由妇科疾病引发的，比如子宫腺肌症、子宫内膜异位症等疾病都有可能引发痛经。

但大家在月经来潮时最好不吃刺激性食物和生冷食物，同时注意保暖。身体受凉会降低血液循环速度，进而加重经期不良反应，比如月经量改变、痛经等。

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