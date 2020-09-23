这几个时间点出生的宝宝，一生福气相随~

每一位父母都希望自己的宝宝一辈子福气满满，有的父母甚至还会请算命先生算一个良辰吉日作为他的出生日期。

其实，对于宝宝而言，在下面这几个时间点出生，才真的能福气安康~~~

1.在适宜的季节出生

如果宝宝在夏天出生，会经受炎热天气的考验。因为气温很高，父母通常不会带宝宝出门，宝宝就不能呼吸到新鲜空气只能在空调房活动。空调房里空气不流通，宝宝长时间待在里面也就容易生病。

宝宝在冬天出生的话，天气干燥，细菌很容易大量滋生，宝宝容易生病。另外，冬天天气寒冷，室内需要经常用火、用电，存在一定的安全隐患，有可能会引发意外。

因此，天气不冷不热的春天更适合宝宝出生。春天万物生长，气候既湿润又舒适，宝宝可以经常到户外呼吸新鲜空气，有利于身体的健康发育。

2.在父母工作不忙时出生

宝宝的出生除了会父母带来满满的幸福感外，也会带来很大的压力。而这些压力的来源，就是培养宝宝所要花费的精力、时间和金钱。

对于宝宝们来说，如果出生时父母的工作没那么忙，那真是一件很有福气的事。为了让宝宝生活更幸福，很多父母都会选择更加努力地工作挣钱。但父母整天忙于工作，有可能会疏于照顾宝宝，容易对良好亲子关系的建立带来不利影响，甚至会妨碍宝宝的性格养成。因此如果父母工作没那么忙，那么就会有更多的时间放在宝宝身上，对于宝宝来说是非常幸福的。

3.在父母年龄最合适时出生

对于宝宝们而言，可以在父母年龄最合适时出生是非常有福气的。

宝宝出生时，如果父母还太小，社会经验不足，甚至连日常生活都不能自理，更别提照顾宝宝了。所以，年轻父母在照顾宝宝时往往会发生一些问题和困难。

父母年龄大了，备孕时困难重重，特别是女性35岁以后。35岁以上女性在孕期要十分小心，这个年龄段身体素质不佳，更容易有生产风险。

因此，宝宝如果能在父母身体强壮，具备一定社会经验的年龄出生，是一件很有福气的事。

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