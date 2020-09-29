地狱排骨煲，听着火爆，吃着超爽！

家有无肉不欢的小屁孩，每天都要换着花样吃才不会腻。今天就做一道美味的地狱排骨煲，肉质软烂，汤汁鲜美，拌个饭也不错。不知道为什么叫地狱排骨煲，难道就是因为它真的超级好吃吗！

食材：

肋排，玉米 1根，胡萝卜 1根，香菇 几朵，姜蒜，豆瓣酱。

腌料：料酒， 生抽，老抽，甜面酱，蜂蜜，大蒜碎。

步骤：

1.肋排剁成段洗干净沥干水分，加料酒2勺，生抽 2勺，老抽1勺，甜面酱1勺，蜂蜜1勺，大蒜碎1勺，充分拌匀，腌制20分钟以上。

2.另准备大蒜碎，姜片，甜玉米、胡萝卜分别切小块，香菇切花刀。

3.不粘锅中倒适量油烧热，放腌制好的排骨，煎至排骨出汁，两面发白，把排骨推到一边，放姜、蒜、郫县豆瓣酱炒出红油，把排骨翻拌均匀。

4.倒入没过排骨的热水，盖上锅盖中小火焖煮15～20分钟，中途注意翻炒一下防止烧干粘锅。一定要热水，不能用冷水。

5.倒入玉米胡萝卜和香菇再焖煮7、8分钟，如果汤汁比较多可以开大火收汁即可，也可以放自己喜欢的菌菇。

出锅撒个葱末或芝麻，香喷喷的。经过焖煮汤汁都浸到里面了，真的超有味。

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