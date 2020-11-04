秋天到了，天天洗澡真的使不得！

虽然已经入秋有些日子了，但是很多宝宝每天还是要洗把澡。然而近些日子气温骤降，不少地区跌倒20℃以下，如果还是每天都给宝宝洗澡，那么就容易带来一些负面影响。

秋天宝宝天天洗澡，坏处多多

入秋之后，气温低、空气干燥，天天给宝宝洗澡，不仅很容易受凉感冒，还容易出现以下问题：

1.皮肤变得干燥起皮

每次洗澡的时候，难免会带走皮肤中的部分水分，如果使用了沐浴露等产品，那么皮肤中被带走的水分也会变多。秋天空气本身就比较干燥，此时天天洗澡就会导致皮肤变得更加干，严重的甚至会有过敏、干裂的情况。

2.皮肤抵抗力变差

宝宝的皮肤表面有一层薄薄的油脂，可以起到保护作用。秋天气温较低，皮肤出汗量少，出油量也比较低，如果此时还是给宝宝天天洗澡，那么就很容易导致油脂层被破坏，相应的皮肤抵抗力会变差，导致出现瘙痒、过敏的情况。

秋天给宝宝洗澡，这些事情要注意！

秋天不像夏天，可以肆无忌惮的洗澡，一定要注意下面的事情。

1.减少洗澡频率

可能有家长还保留夏天的习惯，天天给宝宝洗澡，但是因为季节原因，这种习惯需要改正，否则就很容易破坏宝宝的皮脂，一旦皮脂被破坏就可能导致一系列的炎症反应。所以秋天宝宝洗澡不可以过于频繁，一个礼拜2-3次即可。

2.缩短洗澡时间

大部分孩子喜欢玩水，为此宝宝已洗澡时就会沉浸其中，如果不加以控制那么就可能跟橡皮鸭子玩上半个小时，甚至是一个小时。而时间久了，水温就会逐渐下降，再加上孩子皮肤长时间暴露在空气中，很容易出现着凉的情况。所以家长要注意控制孩子的洗澡时间，一般10-20分钟即可。

3.注意洗澡部位

虽然我们总说要把孩子洗的干干净净，但是有些部位还是“脏”点好，就比如肚脐和耳朵就不能多度清洁：肚脐和内脏直接连接，清洁手法不当就容易导致宝宝不适，严重的还会影响孩子的消化功能，出现腹痛、腹泻的情况；至于耳朵，里面的耵聍对耳膜起到一定的保护作用，清洁过度并不是好事。

给宝宝洗澡，这些时间要避开！

知道了给宝宝洗澡的注意事项，还要了解洗澡的时间，因为有些情况并不适合给宝宝洗澡：

1.饿着肚子

当宝宝饿着肚子的时候，体内的血糖水平会比较低，如果此时洗澡那么很容易引发低血糖情况，严重的还会昏迷！所以说不要在宝宝饿着的时候洗澡，洗澡之前可以适当吃一些面包等食品，补充一下糖分。

2.刚打完针

刚打完针（尤其是疫苗）的时候，宝宝的抵抗力比较差，而且皮肤表面还有针孔，如果这个时候给他们洗澡，细菌就很容易趁虚而入导致宝宝生病。正确的做法应该是，等到宝宝免疫机能恢复到正常状态，再给他洗澡。

3.剧烈运动

如果孩子刚刚进行比较剧烈的运动，出汗量比较大，而且精神还处于非常兴奋的状态，那么就表示身体会需要很多氧气。这个时候让去浴室洗澡，宝宝就可能因为氧气不足而出现缺氧情况。正确的做法是让宝宝休息一会，等他们的呼吸恢复稳定后再去洗澡。

Tips：给宝宝洗澡还要注意以下事情

首先要全程看着孩子，不要让孩子一个人洗澡，毕竟他们年级比较小，没有必要的安全意识，如果触碰到电器或者是溺水那么就容易出现事故。其次是要注意控制水温，过高过低都容易刺激孩子的皮肤。最后就是要切记，一定要先放冷水在加热水，可以有效避免烫伤情况。

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