警惕产后抑郁，对BB也会产生长期影响！

科学家们已经表明，当接受标准的压力测试时，患有焦虑或抑郁的母亲QI婴儿在生理上表现出比其他孩子更强烈的压力迹象。这些婴儿的心率明显增加，研究人员担心这可能会导致孩子长大后留下深刻的情绪压力。

患有情绪障碍的母亲难以调节婴儿的负面情绪

母婴互动，尤其是在生命的最初几个月，对健康发展起着巨大的作用。一些母亲，特别是那些患有抑郁、焦虑或产后抑郁等情绪障碍的母亲，难以调节婴儿的负面情绪，这被认为会在孩子长大后造成不安全感。

而情绪障碍（如易怒、情绪变化、轻度抑郁）在怀孕和产后很常见，10-20%的妇女都会出现。

了解著名的“静脸测试”

“情感上疏远”的母亲对婴儿的影响在著名的“静脸测试”中得到了证明，该测试最早出现在20世纪70年代；母亲们被要求与婴儿嬉戏互动，然后花一段时间“情况”所有的互动，然后再恢复正常的接触。

在第二阶段（静脸期），婴儿表现出了更高的负面情绪。

焦虑或抑郁母亲，其孩子心率显著上升

现在，德国研究人员在一项初步研究中发现，在母亲注意力不集中的时期，焦虑或抑郁母亲的婴儿心率显著上升，平均每分钟比其他孩子多8次。

这些婴儿也被他们的母亲归类为难相处。

“据我们所知，这是首次在3个月大的婴儿身上发现这种物理效应。这可能会影响其他生理压力系统，导致心理问题。”海德堡大学研究员说到。

产后情绪障碍会对孩子产生长期的不良影响

研究人员总共招募了50位母亲和她们的孩子：20位在出生前后表现出抑郁或焦虑症的母亲，以及30位健康对照。

每一对母婴都经历了一个“静脸”的范式。妈妈们被要求和她们的宝宝玩2分钟，然后在保持眼神交流的同时切断所有的互动。两分钟后，母亲们又恢复了玩耍的互动。在整个测试过程中，研究人员测量了母亲和婴儿的心率。

研究发现，如果母亲焦虑或抑郁，他们的孩子在测试中对压力的生理反应比其他母亲的婴儿更敏感。在非互动阶段，平均每分钟心跳增加8次，具有统计学意义。

这是一个初步的发现，所以需要用更大的样本重复它，以确保结果是一致的。

这项工作意味着诊断和治疗新妈妈的抑郁和焦虑症非常重要，因为它对婴儿的压力系统有直接的影响。先前的研究表明，产后情绪障碍不仅会对孩子产生短期的不良影响，而且会产生长期的不良影响。大多数产后情绪障碍始于怀孕期间，甚至在怀孕前，因此早期诊断非常重要！

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