失去宠物或会引发孩子心理问题，父母要重视

马萨诸塞州总医院（MGH）研究人员的一项最新研究显示，家庭宠物的死亡会引发孩子们深刻而持久的悲伤感，并可能导致随后的心理健康问题。在《欧洲儿童与青少年精神病学》上发表的一篇论文中，研究小组发现，青少年对宠物的强烈情感依恋可能会导致心理痛苦，这可以作为儿童在失去心爱的宠物后长达三年或更长时间内抑郁的指标。

宠物死亡往往会影响孩子精神健康

“孩子遇到的第一个重大损失很可能是宠物的死亡，这种影响可能会造成创伤，尤其是当孩子把宠物自己家庭成员时，”凯瑟琳·克劳福德（KatherineCrawford）说，她以前是MGH基因医学中心的成员，也是这项研究的主要作者。她还表示：“我们发现，这种宠物死亡的经历往往与儿童的精神健康症状升高有关，父母和医生需要认识到这些症状并认真对待，而不是简单地将其置之不理。”

孩子们把宠物当家庭成员，意义深远

在发达国家，大约一半的家庭至少拥有一只宠物。正如MGH的调查人员所报告的那样，儿童与宠物之间的关系在提供亲情、保护和安慰方面类似于安全的人际关系。更重要的是，以前的研究表明，孩子们经常求助于宠物寻求安慰，表达他们的恐惧和情感体验。虽然这种互动带来的同理心、自尊心和社交能力的增强显然是有益的，但不利的一面是，MGH的研究发现，63%的养宠物的儿童在出生后的前7年里都会遭遇宠物死亡。

先前的研究集中在成年人对宠物的依恋以及动物死亡的后果上。MGH小组是第一个研究儿童心理健康反应的小组。他们的分析基于来自英国布里斯托尔的Avon纵向父母与儿童研究（ALSPAC）的6260名儿童的样本。这些数据使研究人员能够追踪儿童从幼年到8岁期间拥有宠物和失去宠物的经历。

在男童身上，这个现象更为明显

MGH基因医学中心和精神病学部的艾琳·邓恩（ErinDunn）是MGH基因医学中心和精神病学部的成员，也是这项研究的资深作者，她说：“多亏了这一群体，我们能够分析儿童在长时间内与宠物死亡有关的心理和情绪健康状况。我们还观察到，无论儿童的社会经济地位或他们在幼年时所经历的困难，接触宠物死亡与儿童精神病理症状之间的关联都是存在的。”

研究人员还发现，在男性儿童中，宠物死亡与精神病理学增加之间的关系更为明显，这一发现在先前的研究中让他们感到惊讶，而且这种联系的强度与宠物在儿童时期死亡的时间、有多少次或最近是否发生过都没有关系。

父母需要重视这个问题

MGH的研究强调了父母和儿科医生认识到并认真对待儿童对宠物死亡的短期和长期心理反应的重要性，这种反应可以模仿儿童对失去其他重要家庭成员的反应。”克劳福德说：“成年人需要注意的是，这种感觉是否更深刻，是否持续的时间比预期的要长。它们可能是复杂悲伤的迹象，需要以同情或治疗的方式与人交谈，对悲伤的孩子来说这个方法可能是非常有帮助的。”

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