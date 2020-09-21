现实版《狩猎》！女童谎称被猥亵，好心司机被家长打死

据英国《太阳报》报道，近日，因为小女孩的一句谎话，俄罗斯一名卡车司机遭到家长报复殴打，最终因头部伤势过重不幸身亡。

女童谎称遭到司机侵犯，父母带人殴打报复

据了解，这起故意伤人案发生在俄罗斯上佩什马市，卡车司机名叫德米特里·奇瓦金。事发当天，奇瓦金将一名10岁女童和她的一位朋友送到护工那里。没想到的是，女童竟对父母表示奇瓦金在半路上摸了她和她朋友“腰部以下”的部位。就因为这一无中生有的“指控”，结果导致了悲剧的发生。

夫妻俩听到女儿的话后非常生气，立马叫上三位男性朋友一起去找奇瓦金报复。

据执法部门透露，事发时有人用一根金属棍对着奇瓦金的头部猛击，导致其头骨破碎。女童的护工和奇瓦金是朋友关系，在保护奇瓦金的过程中也被打。

这群人逃离现场时，奇瓦金还有生命体征，但不久后就因头部受伤严重而去世。

警方证实女童撒谎，孩子父母面临法律严惩

奇瓦金的一位朋友表示，奇瓦金只是帮忙送了女童一程，怎么也不会料到会惹来这种祸端。这位朋友还表示，奇瓦金从来不做伤害孩子的事。

警方调查后证实，那名10岁女童对父母说了谎话，目的只是觉得好玩。据悉，奇瓦金也有一个6岁女儿，而她因为另一个女孩的谎言永远失去了父亲，让人既心痛又气愤。

目前，10岁女童的父母和一名打人者已经被警方逮捕，另外两名打人者仍在逃。涉案的男性嫌疑犯有可能会被判终身监禁，女性嫌疑犯有可能被判20年以下有期徒刑。

说谎的女童在今后很长一段时间里都无法和父母见面，也算是咎由自取。这起事件简直就是现实版《狩猎》！

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