怀孕后长多少肉肉合适？这些肉肉都长在哪了？统统告诉你

对于孕妇来说，即便是两个人吃饭，也并不意味着你吃得要比平时多两倍。使用健康的生活习惯来控制怀孕期间体重的增加，可以让宝宝更健康，并会让你产后更容易减掉多余的体重。

怀孕期间体重增加没有一刀切的方法。适当的体重增加取决于各种因素，包括孕前体重和体重指数（BMI），孕妇的健康和宝宝的健康也起着一定的作用，下面我们就来好好谈谈孕妇体重的话题：

孕期超重，麻烦多

孕期超重会增加各种妊娠并发症的风险，包括妊娠期糖尿病、妊娠高血压疾病，如子痫前期，以及需要剖腹产。

多多咨询医生，以确定怎么吃怎么做最适合你的情况，想方设法在怀孕期间控制你的体重。

孕期体重不足，也要注意

如果你怀孕前体重不足，怀孕期间增加合理的体重是很重要的。如果没有合适的体重支撑，你的宝宝可能会比预期的要小。

孕期增加体重，要悠着点

怀孕期间体重增加过多会增加宝宝出现健康问题的风险，例如出生时体重明显大于平均值（巨大儿）。你还可能面临与妊娠相关的高血压、妊娠期糖尿病、分娩时间延长以及需要在预产期前剖腹产或分娩的风险。怀孕期间体重增加过多也会增加产后体重保持的风险，增加产后血栓的风险。

孕期增加的体重，都长到哪了

你的宝宝体重可能在六七斤左右，这就是你怀孕期间体重增加的原因。可是体重增加远不止这些，还长在哪里了呢？

乳房：约1到3斤

大子宫：约2斤

胎盘：约1.5斤

羊水：约2斤

增加的血容量：约13到4斤

增加液体体积：约2到3斤

脂肪储存：约5.5到7.5斤

怀孕期间，长多少斤正常

在怀孕的前三个月，大多数女性不需要增加太多的体重，尤其是如果你晨吐比较厉害的话。

如果你一开始体重正常或健康，你只需要在怀孕的头几个月增加1到3斤。你可以通过健康饮食来做到这一点，不需要额外的卡路里。

稳定的体重增加在怀孕的第二和第三阶段更为重要，尤其是如果你刚开始体重正常或体重不足。根据指导方针，你一周将增重约1斤，直到分娩。每天多摄入300卡路里的热量——半个三明治和一杯脱脂牛奶——就足以帮助你实现这个目标。

对于超重或BMI为30或更高的女性，建议在怀孕的第二个月和第三个月每周体重增加0.4斤，可以在你的饮食中加入一杯低脂牛奶和一份新鲜水果。

多多咨询医生，遵医嘱

为了保持怀孕期间体重的歌库增加，医生可能会根据需要提供增加热量或减少体重的建议，请一定要遵医嘱！

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