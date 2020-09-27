百余名小学生被灼伤，家里有必要买这个灯室内消毒吗？

开学伊始，杭州百余名二年级小学生被紫外线灯灼伤。大家是否有关注这一消息?

百余名小学生被紫外线灯灼伤

事情发生杭州余杭区星桥第一小学星乐校区。9月1号9点多，由于学校电工操作失误，导致二年级3个班级内的紫外线消毒灯开启。

直到下午2点左右，有学生出现眼睛发红、流泪等不适症状，学校才发现问题。立即关闭了消毒灯后，学校组织人手对着3和班级的学生进行眼部冷敷、滴眼药水等紧急处置。

事发当晚，该区第一人民医院开启绿色通道，安排多组专家医生接诊。

家长说孩子满脸通红，眼睛全是红血丝

根据一学生家长李先生所述，当天晚上孩子接回家时眼睛红红的，全是血丝，整个面部通红。

他提供的诊断结果显示，孩子双眼睑轻微肿胀，结膜充血，角膜可见点状上皮脱落，初步诊断为电光性眼炎。

医生称出现后遗症概率低

据医生介绍，这一急性炎症通常是紫外线直接或间接照射引起的眼损伤，何时发病和吸收紫外线的强度和暴露时长有关，多是照射后3—8小时。特征是双眼突发烧灼感和剧痛，伴有畏光流泪、睁不开眼、眼皮痉挛，眼睑及面部皮肤发红和烧痛感，结膜充血、血肿，视物模糊。

通常如果能紧急处理，6—8小时疼痛症状会缓解，若未发生继发感染1—2天角膜上皮会长好，可以完全恢复。

现如今，医院、食品业、学校等较长使用紫外线等来进行消毒杀菌。如果使用不当容易引发电光性眼炎，及时就医治疗可以痊愈。

有没有必要买紫外线灯进行室内消毒？

因为疫情，很多人很紧张，在家里安装紫外线灯用做空气和物表消毒。提醒大家，切勿过度消毒，不科学且有害。

买紫外线照射给室内消毒，不建议这么做。不仅预期效果可能达不到，还能带来危害。首先，紫外线灯一般是使用一盏，能作用的面积非常有限。更重要的是，照射过量有致盲和皮肤致癌的分享。再来，此法使用要求高，只对表面规则、干净、无灰尘的物品有效。

此外，紫外线灯看起来差不多，但其实不同类型的产品产生的紫外线波长、能量以及眼睛危害程度都不一样。

至于消毒剂，不管是什么样的总之都是化学物品，都有杀灭微生物的作用，同时也有副作用。你可以定期用，但没必要天天、时时消毒，不然会对皮肤等粘膜造成伤害。

特别是有宝宝的家庭，千万别试图为宝宝营造一种“无菌”的环境。要知道，宝宝的免疫系统还不成熟，需要细菌的不断刺激，稍微生点病可以形成免疫记忆。如果家长过度消毒，宝宝接触不到外界的细菌、病毒，也就没有机会通过感染产生抗体，抵抗力反而减弱，并可能导致过敏和自体免疫失调。

平时做好清洁即可，但完全没必要到处消毒，很多宝宝的物品如餐具、玩具等，在清洗干净的情况下，没有必要反复消毒。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)