BB拉肚子了！是蛋白过敏还是乳糖不耐受？教你判断

婴儿期出现腹泻，只要不是细菌病菌引起，相信很多宝妈都会想到两个因素：牛奶蛋白过敏和乳糖不耐受。

那么什么情况是牛奶蛋白过敏，什么情况是乳糖不耐受呢？这两者该如何区分？今天我们就来一波干货，帮大家一招分辨：

♦ 了解乳蛋白过敏

简单地来说，就是牛奶蛋白和人乳蛋白引起的异常免疫反应。这种异常免疫反应有两种，一种是非IgE介导的免疫反应，一种是IgE介导的免疫反应。

非IgE介导的免疫反应是由嗜酸性粒细胞增多造成的，而IgE介导的免疫反应嗜碱性粒细胞和肥大细胞引起的。这里就不做深究了，大家只要知道是过敏就好。

♦ 乳蛋白过敏的原因

乳蛋白过敏的原因目前还不明确，通常认为与个体体质差异、体内菌群紊乱、抗生素滥用、环境污染等有关。

♦ 了解乳糖不耐受

乳糖不耐受也被称为乳糖酶缺乏症，是一种因乳糖酶分泌较少，无法将母乳或牛乳中的乳糖完全分解所引发的非感染性腹泻。

乳糖酶缺乏症并不少见，在全球婴幼儿身上都有体现，据媒体报道称，在亚洲人中就四成有乳糖不耐受的表现，非洲人则有八成。以母乳或奶粉为主食的新生儿和婴幼儿如果缺乏乳糖酶，就会出现腹泻等症状。

♦ 乳糖不耐受的原因

母乳和牛奶中的糖分主要是乳糖，如果宝宝小肠中乳糖酶的活性较低或者分泌量减少，就无法将乳汁中的乳糖全部消化分解，部分乳糖就会被结肠菌群发酵成氢气、二氧化碳、甲烷、乳酸。

乳酸为是酸性，而小肠和大肠为碱性，所以，乳酸会对肠壁造成刺激，导致肠道蠕动增加，进而腹泻。另外，氢气、二氧化碳、甲烷等气体会引发肠胀气和肠道蠕动增加，还有可能引起肠绞痛。

♦ 怎么区分二者？分三步走

那么，到底怎么区分宝宝到底受到哪一种影响呢？其实，很简单，分三步走：

1.听

乳糖不耐受：屁多，肚子发出咕咕响。

乳蛋白过敏：没有这样的症状。

2.看

乳糖不耐受：会出现腹胀、腹泻等表现。大便有泡沫、奶瓣，很少会出现黏液血便。

乳蛋白过敏：会出现反复吐奶、喂奶困难、吃奶后哭闹、腹泻等症状。大便没有泡沫，但经常会出现黏液血丝。宝宝还会伴有皮肤湿疹，用抗生素药物治疗没有效果。

3.闻

乳糖不耐受：嘴里多有酸臭味，腹泻时大便也很酸臭

乳蛋白过敏：大便很臭，但没有酸味。

♦ 治疗方法，了解一下



宝宝乳糖不耐受的话，如果是母乳喂养，可以服用乳糖酶；如果是奶粉喂养，可以吃无乳糖奶粉。

宝宝乳蛋白过敏的话，建议先吃氨基酸奶粉一到两罐，再换成适度水解蛋白奶粉长期吃。因为氨基酸奶粉营养价值低，价格又高，不建议大家长期给宝宝吃。

宝宝腹泻多半是喝奶造成的，这里教大家一个简单的鉴别方法：

宝宝吃奶半小时后发生腹泻，但精神不错，食欲佳，大多为乳糖不耐受。如果大便里有血块，则很可能是乳蛋白过敏。

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