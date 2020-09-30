中秋节来了，小孩子馋月饼，可以吃吗？专家发话了

又到一年中秋时，家国团圆，家家户户都会围坐在一起，赏月吃月饼。看着爸爸妈妈们美滋滋地吃着月饼，小馋猫们也按耐不住了，纷纷吵着要吃。

究竟，小孩子能不能吃月饼？我们来看看专家怎么说：

宝宝不满3岁，最好别吃月饼

吃月饼是一种美好的精神寄托，但月饼是“三高”食品，高脂、高糖、高热量，吃太多对身体健康不利。

宝宝消化吸收功能较弱，吃多了可能会引发腹泻、消化不良等问题。因此，不满3岁的孩子不建议吃月饼，3岁以上宝宝肠胃功能发育较为成熟，可以适量吃点月饼，但千万不要过量。

宝宝最多只能吃1/5的月饼

如果宝宝真的很想吃月饼，每次最多只能给他吃五分之一个月饼。宝宝吃月饼过量会加重肠胃道的消化负担，导致肠胃胀闷，进而引起腹痛、腹泻、消化不良等不适。

此外，大家在在给宝宝吃月饼时，要减少当天主食和油脂摄入量，从而保持一天的饮食平衡。一个重200克左右的广式月饼，含有热量为500千卡，和150克米饭的热量相当。

需要注意，月饼中不含有鱼、肉、蔬菜等食物中含有的各种营养成分、维生素和纤维等，因此，给宝宝吃月饼并不能替代正常饮食。不管给宝宝吃什么月饼，都应“点到即止”，不要让他吃得太多~

婴儿月饼可以给宝宝吃吗





市面上，还有一种婴儿月饼，婴儿月饼直径3厘米，厚度约1厘米，表面细腻，里面包裹着水果馅。有人说这种月饼就是压缩饼干，但售价却比普通月饼高很多。

其实，不管是普通月饼还是婴儿月饼，都是高油高脂食物，并不适合给宝宝食用！

哪种月饼适合宝宝吃？

有妈妈要问了，月饼的种类那么多，到底哪一种月饼更适合宝宝吃呢?

1.植物馅月饼更加健康

其实月饼的皮都差不多，但是不同的馅料，所含的营养成分以及热量等都不一样。一般建议给宝宝吃植物馅的月饼，例如被黑得很惨的五仁月饼就很不错。

五仁月饼中的花生、杏仁等果仁，一般不含有不饱和脂肪酸，而是含油酸、亚油酸以及矿物质，能够降低胆固醇，有利于宝宝心血管的健康，还有助于提高宝宝的免疫力等。

除了五仁馅，山药、枣泥等馅料也属于植物馅，以这些食材为馅的月饼相对于一般的月饼更为健康。

2.无糖月饼并非不含糖

有些月饼打着“无糖”的旗号，受到了不少妈妈的追捧。其实，无糖月饼与普通月饼给并无多大的区别。

所谓的“无糖”指月饼中不含有蔗糖和果糖，但其他糖并没有少。而且月饼中含有大量淀粉和油脂，热量惊人。另外，有些商家会利用糖醇类甜味剂来代替白砂糖，但是这些添加剂吃太多，可能会导致宝宝腹泻。

3.雪糕馅月饼也要少吃

现在非常流行雪糕馅的月饼，据说不油腻，而且吃了不上火。但是雪糕馅月饼的热量还是很高的，而且需要冷藏保存，如果一下子让宝宝吃太多，容易刺激脆弱的肠胃，让宝宝感觉不舒服。

吃月饼，可以喝饮料吗？

果汁、汽水中的糖分和热量都很高，和月饼一起食用简直是在“火上浇油”，对宝宝的身体健康十分不利。而咖啡和浓茶更是要避免了，因为其中含有的咖啡因是一种非常强的兴奋剂，对宝宝的神经中枢有很大危害。

宝宝吃月饼时，可以喝一些淡茶、开水等清淡饮料，或者给他喝自制的菊花茶、罗汉果茶、山楂水来解腻消脂。

对于大人来说，可以试试乌龙茶，其含有大量茶多酚，不但可以吸附油脂将其排出体外，还能减少热量摄入；而薄荷和绿茶能加快人体葡萄糖代谢。

宝宝吃月饼时，大家还可以给他搭配一些富含维生素C的水果，比如西瓜、香蕉、橙子、番石榴、奇异果等，能够帮助身体脂肪的吸收代谢。

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