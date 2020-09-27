BB腹泻可别大意！一婴儿吃母乳腹泻致重度脱水

腹泻再常见不过了，很多人都不是很在意。但其实腹泻不是个小问题，特别是婴儿腹泻，一定要引起重视。

男婴突发高烧伴有腹泻，家长不肯住院

厦门一4月多大男婴突发高烧伴有腹泻，家长带其到厦门大学附属第一医院杏林院区儿科急诊就诊。

据孩子家长说，孩子2天前突然开始发烧，最高时体温达到39.4℃，同时伴有腹泻，每天拉十几次稀糊样便，便中带黏液，喝奶减少，尿也明显减少了。他们曾带孩子在其他医院治疗，但没有好转。

经检查，接诊的急诊医生诊断这孩子是“腹泻伴重度脱水”，必须收入院治疗。但是，孩子家长认为孩子发病时间短，不会是重病，不肯住院。还好，经过医生的解释劝说，家长同意孩子住院了。

男婴精神状态异常，幸而及时输液治疗

就在孩子就诊1个半小时左右，哭时连眼泪都没了，皮肤弹变干燥、弹性变差、呈大理石样花纹(休克早期的重要表现)。由于患儿精神状态异常，儿科主任被紧急呼叫。他给患儿下了病重医嘱。

好在，经过及时的输液治疗，患儿情况好转。之后相关检验现实，他是细菌感染，患上了细菌性肠炎，接受了对症抗感染治疗。第二天，患儿体温恢复正常，精神也好起来，奶量和小便都恢复正常。6天后，这孩子各项检查指标恢复正常，顺利出院。

疑宝妈乳头清洁没做好，致男婴腹泻到重度脱水

据儿科主任介绍，该患儿只有4个多月大，是纯母乳喂养，可能是在喂养时宝妈没有做好乳头的清洁工作，导致孩子细菌性肠道炎。

而他之所以脱水主要是因为年龄小，皮下脂肪相对较厚，弹性较好，早期就医时不容易判断出脱水了。还有，患儿家长对病情判断不足，耽误了治疗时机，入院检查已经存在肠道细菌感染，所以一到医院就是重症。

儿童腹泻不是小事，警惕脱水

虽然这是儿童常见病，同时也是全球儿童死亡的第二大原因。根据相关调查显示，全球范围内每年发生腹泻次数的中位数是6次，儿童每年发生腹泻次数的中位数是3次。也就是说，正常情况下，平时身体健康的孩子难免会腹泻，一般通过简单的家庭护理方法即可帮孩子尽快恢复健康。

相比成人，孩子新陈代谢旺盛，肾脏对水电平衡调节能力差，腹泻时更容易出现脱水情况，尤其是婴幼儿。

轻中度脱水，口服补液是最简便、经济、安全的补液途径。而重度脱水，出现呕吐频繁、意识障碍、呼吸困难等症状，通常不宜采用口服补液的方法，静脉输液效率最高。如脱水未能及时纠正，可造成严重后果，进展成重度脱水，甚至会导致休克、多器官功能衰竭，病死率高。

这里提醒大家，如果孩子出现以下情况要警惕，及时带其就医：

<6个月婴儿腹泻;

反复呕吐>4小时;

解血样大便;

腹痛>2小时;

烦躁不安或昏昏欲睡，且嘴唇、口腔、舌头表面很干燥;

小婴儿6小时未排尿。

另外，还有几项事项要注意：切勿一次给腹泻患儿大量饮用液体，以免加重腹泻或呕吐；在没有医嘱的情况下，给患儿口服含电解质液体时间≯2天，以防营养不良；<3岁儿童腹泻或呕吐不要服用止泻药，以防出现严重后果。

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