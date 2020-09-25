可怜的两个小姐妹，因为奶奶患病命丧粪坑

这两天，刷新闻几次刷到一起让人不忍细读悲剧：

今年清明节前夕，四川营山县某村，55岁的徐某在家人离家3小时左右后，先后将年仅3岁和5岁的两名孙女推拉入粪坑，致两人溺亡。

之后，这位奶奶回屋换了干净衣服，想找地方跳水自杀，后来在一水库获救……

她为何会对两名年幼的亲孙女下此毒手呢?据其供述，她自认为患有胃癌，但家人不给自己看病，甚至怀疑家人在饭菜里下毒要毒死她，于是她想自杀，并决定在死之前做一些事让家人后悔。

经司法鉴定，徐某患有精神分裂症(偏执型)，案发当天的违法行为被评定为部分刑事责任能力。

8月24日，本案在南充市中级人民法院开庭审理，检方指控徐某犯故意杀人罪。

开庭前，徐某的家人向检察院提交了「谅解书」，认为徐某患有精神疾病，对杀害两个孩子的行为表示谅解，恳请司法机关对徐某从轻处罚。

在法庭上，徐某表示认罪认罚。目前该案尚未宣判。

徐某的丈夫老李表示“我说了不算，法律上来说，该怎么判就怎么判。”他坦言，虽然家人都签字出具了谅解书，但小儿子和小儿媳至今还没跨过心里的那道坎，“两个人(儿子儿媳)一直耍起的，都没有上班，这个只有慢慢(心理)开导出来”。

一位知情的村民称，出事以后，李家人就很少回村里，平时也没有在村里居住，“这种事情，任何人都难以接受，一边是遇害的一对女儿，一边又是自己的亲妈”。

好好的一家人突然发生这样的事情，任何人都难以接受吧。

对方再怎么是亲人是精神病人，但是为人父母，自己的孩子被害，想要跨过心理的坎太难了!

对于李家人提交「谅解书」，有些网友很不满，认为这是「重男轻女」!

可怕的精神分裂症

这一常见的精神障碍是精神病里最严重的一种，也是最易导致失能和导致巨大经济负担的疾病之一。世界卫生组织(WHO)将其列为造成全球疾病负担的十大疾病之一。

这一疾病特征通常包括妄想，幻觉，行为怪异，思维奔逸，孤僻懒散，伤人毁物，兴奋多话等症状。患者主要在个人意识、感知觉、情绪和行为方面出现扭曲，可致社会及职业功能损害，严重者可能会自杀或者伤害他人。

患此症的人症状表现每个人都不一样。有患者症状是持续性，有患者症状是间断性。后者正常的时候和常人一样，但你不知道他/她什么时候发病。

好在并不是不能治，一般如果治疗及时规范，大部分病情可以得到有效控制。但如果不及时治疗很容易导致精神残疾，丧失基本的社会生活能力，造成严重的后果。

可惜李家人没能早点重视，及时带徐某去医院接受专业治疗，以致于两条年幼的生命早早终结在粪坑里。

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