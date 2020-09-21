宝宝走路总踮脚？根本原因在这几点！

在宝宝学会走路时候，很多父母发现孩子走路会踮脚。这是怎么回事？要不要干预呢？

正处于发育期

用脚尖走路，这种情况多出现在刚学步的宝宝身上，在医学上称为“足尖步态”。之所以是踮脚走路，是因为宝宝在学步初期，足跟肌腱还没有完全发育好，身体协调能力比较欠缺，采用踮脚方式可以用来平衡一下身体。不过这种踮脚方式只是暂时的，有的宝宝几天之后就不再踮脚走路，也有的宝宝两个月左右才能完全正常走路，那时候足跟肌腱已经发育良好了。

宝宝在模仿

宝宝走路踮脚还可能是模仿电视里地卡通人物，卡通人物往往都是踮着脚走路，觉得十分有趣，宝宝一时兴起就模仿了起来，妈妈不必担心，等宝宝过了这个阶段就好了。

地面材质影响

宝宝脚底神经系统很发达和敏感，遇到不同材质地地板，可能会踮脚走路。妈妈可以经常观察一下宝宝是什么原因导致走路踮脚，是否正常。此外超过三个月，宝宝走路还是踮脚的话，需要上医院检查，可能是宝宝健康出现了问题。

传统学步车导致

以前宝宝学习走路会用学步车将宝宝圈在里面，由于学步车坐垫较高，宝宝会不得不踮脚走路，时间久了就会养成这样的习惯，妈妈们可以改变一下教宝宝学习走路的方法。

过早给宝宝穿鞋

一般来说，学走路地宝宝不需要穿着鞋子，光着脚才是最佳的方式，可以加强大脑对足部运动的控制能力。太早让宝宝穿鞋，会让孩子不适应，也就容易踮脚走。如果是在秋冬天，妈妈可以给宝宝套上防滑袜，这样既可以不让宝宝接触冰凉的地面，同时也能让宝宝很好地走路。待到宝宝走路稳的时候，就可以给宝宝添置一些鞋子~

总而言之，宝宝在开始刚学习走路时候踮脚是正常的事，一般两三个月后，孩子走路就不再踮脚。如果三个月后还踮脚，就要带宝宝去看医生，检查一下宝宝有没有健康问题。

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