这些婴幼儿急救要领，每个家长都必须学会！

基本的婴儿急救其实非常简单，可以帮助父母处理一些最常见的事故，而迅速采取行动确实能起到作用。下面就让我们来学习一下吧~

孩子窒息了！

孩子们把东西放在嘴里是他们探索的方式之一。如果孩子突然呼吸困难，满脸涨红，并表现出呼吸困难的迹象，则很可能是他们窒息了。作为父母，要保持冷静，并且立即行动。

如果你家是大孩子，让他们尽可能去咳嗽，因为这可能会使阻塞物消失。

你可以让孩子向前倾斜，用一只手支撑孩子的身体（也可以将孩子正面朝下放在膝盖上，支撑他们的头）。用另一只手，给他们五次强烈的后打击。每次打击后检查他们的嘴。

如果失败，请站立或跪在孩子后面。将你的手臂缠绕在孩子周围，双手合十拳头，对准孩子腹部急剧撞击多达五次，以将阻塞物自由地挤压出来。

如果孩子未满一岁，则需要将他沿着你并拢的大腿放在膝盖上，将两个手指放在胸骨中间，进行五次剧烈的胸部按压，将胸部压缩约三分之一。

如果仍然无法清除堵塞物，请立即拨打120，并且重复适合年龄的打击或挤压，直到获得帮助为止。如果他们变得反应迟钝，那就该开始心肺复苏了。记住，不要在任何时候离开他们。如果周边有医院，请立即送医。

孩子被烫伤了！

首先，在凉爽或不冷的自来水下冷却该区域20分钟，并除去烧伤周围的任何衣服，除非衣服确实被卡住（在这种情况下，就要将衣服留在那里），然后用保鲜膜松散地覆盖该区域。由于暴露在神经末梢的气流非常痛苦，因此保持烧伤清洁，并可以减轻疼痛。切勿使用任何冰，冰水或任何乳膏，凝胶或黄油等油腻物质。做完简单的清理工作后，请立即就爱。

孩子摔伤了！

刚刚学会走路的小孩会在许多房间内碰碰碰碰，经常会造成割伤和擦伤。首先，冲洗伤口并用纱布、棉签擦干。如果出血，请抬高受伤部位以减少血液流动。在移开纱布并使用无菌粘性敷料之前，先用生理盐水清理伤口周围。

孩子割伤了！

如果伤口不能停止流血，伤口发红，发炎或湿透，伤口上有东西卡住（例如一块玻璃）或被人或动物咬伤，请立刻就医。

孩子鼻子或耳朵里有东西！

孩子天生的好奇心意味着会把东西放在不该放的地方——我们小时候都这么做过！

如果你的孩子鼻子里有东西，千万不要自己去拿。鼻子上的东西可能会干扰呼吸道，所以你需要专业的帮助。建议遇到这种情况，立即就医。

要小心心纽扣电池

在玩具和手表中发现的这些圆形小电池具有腐蚀性，如果被吞下或放在鼻子里可能会致命，所以永远不要离开孩子，好好看护好孩子。

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