女子为做B超喝太多水险丧命，其实换个地方检查也可以

前不久，发生了一起水中毒事件。这里提醒大家：喝水虽好，但“贪杯”也是会中毒的！

事情大概是这样：深圳一位女士两癌筛查时，因为需要憋尿做B超，空腹一次性喝了3200ml水，这相当于5.5瓶大瓶装的矿泉水。

之后，林女士出现了恶心呕吐、手脚抽搐等症状。家人以为她低血糖，给她喂了一杯糖水，没想到情况不仅没有好转，跟她讲话都没有意识。紧急就诊后医生诊断为「水中毒」，抢救4小时林女士才脱险，8小时后神志清醒。

这里提醒大家，不要一次性饮用过量的白开水，否则会加重肾脏、心脏负担，还容易增加水中毒的危险。

究竟什么是水中毒？

一般来说，机体摄入水量大大超过排出水量，就会导致水分滞留在体内，引发血浆渗透压下降和循环血量的增多。如此一来，可引起比较常见的情况是——呕吐、四肢疲软、气短、胸闷等，更严重的是——对神经系统造成永久性损伤，甚至导致死亡。

喝水并非多多益善

世界卫生组织(WHO)2003年提出的饮水标准，在气温25℃、空气湿度≤60%的环境中，且没有运动比较安全的状态下，人每天的饮水量分别建议：儿童1L，成年男性2.9L，成年女性2.2L，孕妇要达到4.8L，哺乳期女性3.3L。如果在高温下或从事强体力劳动的，不同群体的饮水量标准要提高到4.5L/天。

超出上述范围有水中毒的危险，另外饮水方式不对也可能让水成为毒药，比如短时间内一口气喝水超过3L。建议平时不要等渴了才喝水，喝水一定要慢慢喝，不要一次喝太多，不要喝生水，推荐喝白开水。

什么时候最该喝水？

至于具体怎么喝水，请看@人民日报的分享：

此外，大家可以通过小便的颜色来判断身体水分补充是否充足:

浅柠檬色代表水分处于最佳状态;

清澈无色则代表可以适当减少水分摄入;

如果尿液呈黄色则须赶紧补水。

如果还是嫌麻烦，这还有一个非常简单的方法：起床到睡前，保证至少每2-3小时喝一次水，每次100-200ml。但记得一定要小口小口的喝，别一下就灌进200ml的水。

做憋尿B超时如何正确喝水?

不管是进行泌尿系统B超时，还是女性做妇科B超时都需要憋尿，建议少量多次喝水，一次大概250ml，可选择饮用淡盐水、电解质水(如脉动、功能性饮料)，避免出现急性水中毒，避免一次性快速喝水3L以上。

不想憋尿，阴超了解一下

如果是做妇科B超不想憋尿，也有选择：非处女可以做阴超，处女可以做肛超。

普通的腹部B超需要充分憋尿，憋过了也不行。而阴超根本不需要憋尿！而且它的探头是深入阴道内，功能可能要比腹部探头更强，再加上距离子宫、附件等骨盆内的脏器部位更为接近，所以得到的图像可能就更加的清晰，结果也更准确。

对于处女来说，若是普通的腹部B超检查未能得到准确的结果，可以通过肛门进行肛超的检查。

然而，因为要「插进去」，一些人内心很抵触，就比如卫生棉条，从心里就不太能接受里面进去一个东西，主观上就觉得不舒服!

还有人觉得阴超的那个探头反复插来查去，会不会不卫生。大家表担心，每次检查时探头都会套一个一次性的套套。如果你注意观察，会发现B超室有大量的一次性手套和避孕套，就是这个时候用的。

也有人因为过往的酸爽经历，对阴超、肛超产生了抵触，其实舒不舒服有时候也跟医生的检查方式有关。如果真的比较敏感，在做阴超检查时，可以请医生轻一点，温柔一点。

所以，有事没事千万不要一次性喝太多水！

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