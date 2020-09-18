男童追逐野鹿，不料被继父当成猎物一枪毙命

据《纽约时报》报道，近日，美国一名男童和家人一起外出打猎，没想到却被继父当成野鹿一枪毙命，令人唏嘘。

扎卡里·瑞克

男童被当成猎物射杀，警方逮捕继父

据了解，这起悲剧发生在发密歇根州克莱镇附近林地，被打死的男童名叫扎卡里·瑞克，11岁。事发时，扎卡里正在和妈妈、继父一起打猎。

在打猎过程中，继父将扎卡里当成了野鹿，开枪误伤来了孩子。虽然家人马上呼叫了救援，但是仍没能将扎卡里救活。事发后，继父向警方供称他误以为孩子是一头野鹿。目前，警方已将继父逮捕，检方有可能以“过失杀人罪”对他发起指控。

据当地治安官透露，当时孩子的继父打中了一头野鹿，但野鹿逃走了。扎卡里冲进树丛想要找到野鹿，没想到却被继父一枪打死。

事发时参加自由狩猎活动，妈妈也受伤

知情人士透露，当时扎卡里的妈妈吓得六神无主，在卸子弹时枪支走火，也弄伤了自己的手。目前，她正在医院接受治疗。

悲剧发生后，妈妈在社交媒体发文称：“妈妈真的好爱你，爸爸和姐姐都很想你。我不知道该说些什么，也不知道该做些什么，我爱你儿子”。

据悉，事发当天，扎卡里正在参加密歇根“自由狩猎活动”。这项活动一年举办一次，主要参与对象是年轻猎人，目的是让年轻猎人在10月1日正式狩猎季开始之前，能够在相对安全的地方学会狩猎。

就在这起悲剧发生的前一天，密歇根州一名13岁男童打猎时趴在玉米地中睡着，却不幸被收割机碾压身亡。

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