新手爸爸也不容易，试试这些方法，搬空你的压力！

成为一个新爸爸是一个激动人心的事，但你需要采做好准备，这样就不会有压力，也会更有成就感。

新手爸爸会面临哪些压力？

照顾新生儿是很不容易的，作为一个新爸爸，他的压力主要有：

1.有限的陪产假。如果你不能在孩子出生的时候请假，那么后期可能很难有时间陪伴孩子。

2.新的责任。新生儿需要大人全方位的护理。除了喂食、换尿布和安抚爸爸哭闹之外，父母还必须抽出时间做家务和其他活动。对于习惯了更加独立的生活方式的新父母来说，这可能是一种压力。

3.睡不到整觉。新生儿会挑战父母睡个好觉的能力，而睡眠不足会很快对新父母造成伤害。

4.财政紧张。宝宝的出生、医疗保健、纸尿裤、衣服和其他用品的费用会很快累积起来。如果你买了一个更大的房子，或者请保姆，或者老婆请了无薪假或者为了照顾孩子而辞职，那么经济压力可能会更大。

5.夫妻二人的时间减少。生孩子意味着，妻子陪伴孩子的时间变多，夫妻二人时间变少，新爸爸感到被冷落是很常见的。

6.影响性生活。妻子正从分娩中恢复，身体疲惫和压力会对不呢吧的性生活造成影响，这可能会使你们的关系紧张。

7.抑郁。研究表明，一些新手爸爸会同样会有产后抑郁的问题。

趁帮宝宝出生前，就开始行动起来

如果你老婆还在怀孕，积极准备做父亲来减轻你的焦虑吧！作为一个新爸爸，你可以：

1.参与进来。在怀孕期间，男人不会像女人一样，每天都在提醒自己即将成为父母。把你的手放在老婆的肚子上，感受宝宝；陪老婆参加产前检查；和其他人谈论怀孕的事情，这些都能让你感觉到自己进入到爸爸这个身份中来。

2.参加产前课程。产前课程可以帮助你和老婆了解在分娩和分娩过程中会发生什么，以及学习如何照顾新生儿。

3.咨询理财师。与理财师多咨询，可以帮助你决定如何处理生孩子的成本。

4.网络社交。男人们有一个支持网络也是很重要的。在你准备做父亲的时候，找一些能给你建议和鼓励的朋友和亲人，在社交网络上去讨论话题，看看过来人的经验。

5.和老婆多聊天。谈谈一旦孩子出生，以及可能发生的变化。

6.想想你想成为什么样的父亲。想想你自己的父亲，考虑一下这种关系的哪些方面你可能想模仿，以及你可能采取的不同做法。

孩子已经出生，这些方法可以缓解压力

一旦你的孩子出生了，就要想办法和你新扩大的家庭联系起来。作为一个新爸爸，你可以：

1.陪护必须是你。只要医院允许，就和老婆宝宝待在一起，直到把孩子带回家为止。

2.轮流照顾孩子。轮流给宝宝喂奶和换尿布，如果是纯母乳喂养，你可以帮老婆给宝宝拍嗝。

3.和孩子玩。女性倾向于为宝宝提供低调、抚慰人心的刺激，而男性则经常让宝宝参加更吵闹、更有活力的活动。这两种玩法都很重要，看到你家宝贝微笑也会是一种回报。

4.对老婆示爱。拥抱、亲吻和搓肩可以帮助你和老婆保持稳定的感情，同时也能帮助老婆从分娩中恢复过来，你俩都能适应新的生活方式。

5.寻求帮助。可以找咨询师或其他心理专家谈谈你现在遇到的困难，相信他们会给你专业的那么好自己、

成为一个新爸爸是一个改变人生的经历。通过认识和规划未来的挑战，你可以减轻压力，花更多的时间享受你的新家庭。

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