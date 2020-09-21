张若昀吃月子餐长10斤肉，产后如何健康恢复身材？

最新一期《密室大逃脱》中，刘昊然张若昀何炅作为飞行嘉宾参与了录制。新晋奶爸张若昀一现身就调侃自己“我最近产后恢复中”。

说着就开始给刘昊然描述起了月子餐有多好吃：“哎那个餐太好吃了！下午有甜品，晚上有宵夜……你早半个月见我，我胖10斤！”

这回味的小表情，让网友们不禁笑道，到底是谁在坐月子啊~

虽然张若昀吃月子餐吃到身材管理翻车，但是不得不说，大家反应还是和刘昊然一样——感觉自己又被塞了一嘴狗粮呢。

自从唐艺昕怀孕后，张若昀就在微博上隔三差五秀厨艺，各种菜式做得有模有样。

还自我调侃说，“这些年了，终于认证”。

不过张大厨还是很有毅力的，9月16日po出了一张体重变化图，配字说“曾经长胖10斤，如今管理成功。谢谢关心，习惯就好。”

有这么一位“宠妻狂魔”的丈夫，唐艺昕也太幸福了吧！虽然被照顾得很好，但是唐艺昕也有在努力进行产后康复的训练哦~

产后瘦身，这三个雷区你别踩

其实不光是唐艺昕，很多妈妈在产后都会努力瘦身，不过也有不少新手妈妈因此误踩雷区。

雷区一：盲目相信减肥药

有些妈妈对于身材管理十分严苛，恨不得一秒瘦回怀孕前，此时那些打着“X天迅速瘦X斤”口号的减肥药就成了“灵丹妙药”。但是俗话说，是药三分毒，产后身体本就在恢复期，减肥药无异于雪上加霜，更别提减肥药还会通过母乳喂给宝宝，有可能会影响宝宝的健康！

雷区二：过度节食

瘦身无非是少吃多动，因此很多妈妈选择了节食，甚至是过度节食。但是需要提醒大家的是，产后节食不利于身体的恢复，也不利于母乳的分泌，严重的还会影响身体健康，并不可取。

雷区三：早早用上束腹带

这一点一定要避免！特别是恶露都还没排尽的新手妈妈，束腹带影响血液循环，阻碍恶露的排出，会让身体难以恢复。

产后瘦身的正确姿势

那么，到底该怎样做，才能在恢复身体的同时达到瘦身的效果呢？

合理膳食

产后很多妈妈的身体比较虚，传统观念里，坐月子要吃各种补品，但其实这一点并不科学。产后饮食应该营养均衡、合理健康。一般情况下，产后妈妈在坐月子的时候，每天摄入2-3个鸡蛋，配合瘦肉、鱼肉及蔬果即可。

摄入脂肪过多的话，不仅会给身体添负担，难以被身体吸收，还会导致妈妈长胖，给后续瘦身带来负面影响。并且，摄入过多的话，妈妈的乳汁中也会含有大量脂肪颗粒，宝宝难以吸收就会出现腹泻。因此，产后应合理膳食，既不可过于节食清淡，也不能大鱼大肉过于油腻。

适当运动

运动是瘦身的不二途径，但产后不宜进行剧烈的运动，比较推荐的是瑜伽。例如唐艺昕晒出的照片中，她所做的正是艾扬格瑜伽中的倒立训练。瑜伽既能锻炼身体，起到瘦身的效果，也不会让新妈妈产生劳累的感觉，还可以放松身体，对新妈妈的恢复十分有利。

劳逸结合

这里主要指的是睡眠，有些新手妈妈过于谨慎，整个月子期都不敢卧床深睡。但其实长期难以处于深度睡眠状态，会让自身的血液循环变得缓慢，对营养的吸收利用也会随之变慢，久而久之就会形成难以消除的脂肪。除此之外，长期卧床容易导致尿潴留，纤维素摄入不足还容易导致产后便秘，严重者引起子宫脱垂等问题。

当然，足够的休息时间是必须的，睡眠时间太短会影响身体的恢复，还会降低免疫力，因此过度熬夜不可取。一般来说，每天睡足8个小时即可，适当走动更有利于身体恢复和产后瘦身。

谨遵医嘱

个别产妇由于身体状况的不同，医生会有特别的医嘱，千万不能将医嘱抛之脑后。瘦身可以等身体恢复健康后再进行，无论何时，自己的身体健康都是要摆在第一位的。对于产后瘦身，有条件的也可以向医生咨询，和医生一起制订合理科学的训练计划。

产后瘦身别着急，只要科学合理地运动，加上营养均衡的膳食，就能够重回孕前好身材。切不可为了瘦身，留下一身的病根，健康最重要！

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