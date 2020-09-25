高空坠物伤人事件频发，怎样让孩子远离危险？

近年来，高空坠物致人伤亡的事件屡屡发生，这也给各位宝妈宝爸敲响了警钟：不管是带孩子外出散步，还是游玩，都要多加警惕！下面这几件事，家长一定要上心，让孩子远离安全隐患！

1.不要绕着高楼层走

据西南交通大学的实验，从25楼抛出一个30g的鸡蛋砸中人，都可致人当场丧命。所以，带孩子外出特别是一岁以下小宝宝，要绕着高层建筑走，尽可能远离这种隐患。

带孩子出门，人身安全要摆在首要位置！

2.别让他人触摸孩子

宝宝皮肤娇嫩又敏感，外人身上可能会带有病毒或细菌，会对孩子还不完善的免疫系统造成不小的威胁，所以不要让陌生人触碰孩子。

同时，大家也要警惕陌生人和孩子过分接触。推婴儿车时无法分神照看孩子情况，同行的其他家人要多注意观察孩子情况和周围环境，不要让人贩子有有机可乘。

3.户外细小物件要多留心

已经学会爬行或行走的孩子在外玩耍时，大家要多多留神，孩子可能会将地上细节的物件放入嘴中，导致意外发生。建议在日常生活中，大家要教会宝宝如何辨别食物和其他物品。

此外，还有一点要注意，碰碰车是游乐场里最受孩子喜欢的游乐项目之一，带孩子玩碰碰车时，不要让孩子做大幅度动作，避免碰伤脑袋或手。

4.避开人员密集场所

第一，人员密集场所的空气质量较差，会让人感觉憋闷，疫情期间更不是不能去人多的场所；第二，人员密集场所的灰尘和大颗粒污染物较多，孩子呼吸这样的空气有可能对健康不利。还有，孩子吸入太多的汽车尾气也会损害身体健康。

另外，一个场所聚集的人太多会让人心里感到不适，也容易导致孩子哭闹。如果想带孩子去热门景区游玩，最好避开高峰期。

家长要努力为孩子创造一个安全又舒适的环境，让孩子得以健康成长~

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