天冷了，给小宝这样洗澡，才不会生病！

最近，有宝妈私信我：“最近天凉快了，孩子不像夏天一样容易出汗，还需要每天给宝宝洗澡吗？”相信这是很多宝妈纠结的问题，今天就给大家科普一下秋季洗澡的相关内容，赶紧来学学，让宝宝平安度秋~

入秋后给宝宝洗澡，三要点要控制好

秋天天气凉爽，大家在给宝宝洗澡时要控制好三要点：

1.洗澡次数不要过于频繁

先来回答刚刚宝妈的问题，确实，到了秋天，孩子就没必要每天都洗澡了。

因为秋天天气干燥，经常洗澡会使宝宝皮肤上的皮脂遭到破坏，增加患皮肤疾病的风险。秋天温度适宜，宝宝也不会经常出汗，每个星期洗澡两三次就可以了~

2.洗澡时间不宜过长

有的宝宝喜欢玩水，每次洗澡都会好一会。事实上，宝宝的洗澡时间应控制在15分钟以内为宜。宝宝身体抵抗力较弱，长时间裸露在外很容易受凉感冒。

3.有些部位不宜洗得太干净

注意哦，有几个部位洗得太干净反而不利于身体健康：

（1）耳朵

有的父母看见宝宝耳朵里有耳垢，就想好好把它们清理出来，其实，耳垢可以保护耳膜，没必要如此清理。如果经常清理宝宝的耳朵，反而会使耳朵的自我保护功能降低，变得更容易受伤。

正确的护理方式：将干净的纱布放在温水中稍稍沾湿，然后简单给宝宝清洗耳朵，防止清洗过深对耳朵造成伤害。

（2）私处

宝宝的私处一定要科学护理，不然有可能会引发泌尿系统感染。大家在给宝宝清洗私处时，一定要格外谨慎。

正确的护理方法：宝宝的私处十分娇嫩，清洗时不要过于用力，也不要使用清洗剂，用清水清洗即可。

（3）肚脐

爸爸妈妈看到宝宝肚脐脏脏的，常常会下意识地去给他洗干净，但肚脐不宜过度清洗，过度清洗有可能引发肚脐感染。此外，肚脐上有内脏的反射神经，经常清洗有可能引发消化系统的不适。

正确的护理方法：如果宝宝的肚脐的确很脏，大家可以用热毛巾擦一擦，千万不要用力抠！

秋天给宝宝洗澡的注意事项

入秋后，大家在给宝宝洗澡时，还要注意这三件事：

1.水温不宜过高

大人喜欢洗热水澡，认为这样洗得更舒服。但对宝宝们而言并不合适。宝宝的皮肤娇嫩，耐受性比大人差，水温过高会使皮肤受到刺激。而且，洗澡水的温度过高，会使浴室内外的温差变大，宝宝更易感冒生病。

2.不要用味道过浓的沐浴露

有的父母总想着把宝宝洗得“香香的”。事实上，给宝宝洗澡最重要的是干净，而不是“香”。对宝宝而言，不宜用香味较浓的香皂和沐浴露。无香料、无添加的儿童专用沐浴露更适合孩子，这样既能把孩子洗得干净，又很温和。

3.不要中途离开

宝宝年纪小，需要爸爸妈妈帮他洗澡。而宝宝天性贪玩，浴室又是一个既有水又有电的地方，发生意外事故的风险较高。因此，大家在给宝宝洗澡时，千万不要随意离开，一定要让宝宝在自己的视线范围内。

遇到三种情况，不要给宝宝洗澡

遇到以下3种情况，不建议给宝宝洗澡：

1.感到困倦时

许多父母都有睡前洗澡的习惯，于是也在临睡前给宝宝洗澡。但这里建议大家，如果宝宝已经很困了，就不要强迫他洗澡。

洗澡后，心率和血压会有所上升，血液循环也会加快，因此当宝宝困倦时给他洗澡，反而会让变得精神奕奕，难以入睡。

建议大家吃完晚饭后半小时给孩子洗澡，这样既不会影响食物消化，而且距离入睡还有一段时间。

2.剧烈运动后

宝宝在外面玩了一整天，浑身是汗回到家里，不少父母的第一反应就是给他洗澡，其实这是不科学的。

运动后身体还处于亢奋状态，而浴室里充满水蒸气，氧气含量降低，此时给孩子洗澡有可能会导致他缺氧。

宝宝剧烈运动后，最好让他休息30分钟，然后再给他洗澡。

3.刚打完疫苗

打完疫苗后，宝宝的身体免疫机能比平常差，此时给他洗澡有可能引发感冒。而且，刚打完疫苗，表层有伤口，此时洗澡很容易引发伤口感染。建议等24小时后，宝宝的身体机能恢复后，再给他洗澡。

怎么样？秋天给宝宝洗澡是不是有很多学问和讲究啊？赶紧pick这些干货，让宝宝安然度过这个凉爽的秋季吧~

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