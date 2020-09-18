这些玩具，才是真正的益智宝藏！

婴儿游戏和成年人工作是等价的。玩具可以让他们了解自己和他人，这让他们有机会尝试不同的事物，并了解世界的规律。而对玩具的使用限制越少，婴儿在玩耍时就越自由。以下是育儿专家为1岁和2岁儿童挑选的最佳益智玩具，赶紧来pick~

茶具

假装游戏，例如使用塑料杯和碟子，可以帮助婴儿了解与他人的关系和社交规则，例如要求一些东西并说声谢谢。

蜡笔



用蜡笔进行艺术创作可以发展精细运动技能，最终使孩子能够画画，还可以培养创造力。坐在孩子旁边，描述他们在做什么，例如他们使用的颜色。别忘了，告诉孩子们你喜欢他们的创作。

园艺工具

把玩具铲子和水壶等工具带到外面，真的可以帮助宝宝的感官活动，这是非常小的孩子了解世界的方式。

“吵闹”的玩具

振动器，鼓和木琴的作用远不止是喧闹声-实际上，它们是令人惊叹的益智玩具。“‘做’音乐可以激发他们的感官，并帮助他们提高运动技能，而一起唱简单的歌曲可以增强语言和记忆力。音乐以直观的方式将人们联系在一起。通过一起播放音乐，孩子会得到一种可爱的温暖感觉……即使在外界看来，这听起来像是一种砰砰的撞击声！

砖块玩具

简单的游戏是最好的。建筑玩具可以教宝宝有关反复试验以及如何平衡的信息。

拼图



简单的拼图游戏，例如两片拼图或木制拼图游戏，可以为婴儿提供解决问题的第一个机会。它还可以帮助他们培养耐心，有些孩子会比其他孩子更快地解开难题，这并不重要。喊出拼图上的任何东西，并使其尽可能有趣。给孩子一个机会自己解决问题，但是如果孩子开始感到沮丧，请帮助孩子。

沐浴玩具

小孩子很容易被水吸引。用一些简单的玩具，比如一套不同大小的杯子、扭动的玩具甚至空瓶子，让洗澡时间变得更加有趣，这将帮助他们学习因果关系、下沉和漂浮，甚至锻炼他们的手眼协调能力。警告：孩子会尝试喝水，所以你可能需要分散注意力！

图书

与宝宝分享书籍对于他们的成长至关重要，不必与游戏时间分开。一起阅读可以提高词汇量，并帮助他们学习押韵以及图片和单词之间的联系。

球

宝宝都很喜欢玩球。当他们高兴地把球滚下斜坡（或沙发下）时，他们也在磨练手眼协调能力、空间意识和运动技能，和宝宝来回滚动一个球，也可以帮助他们了解社交技能，比如轮流。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)