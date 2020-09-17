印度一少女惨遭五人轮奸，还被拍视频在网上疯传

据《印度斯坦时报》报道，据印度北方邦锡达布尔警方透露，上个星期当地发生一起恶性轮奸案。一名15岁少女惨遭5名男子轮奸，嫌犯还拍下视频威胁受害少女，不准她将此事说出去。9月14日，这段视频被嫌疑犯发布在社交媒体上，随后在网上疯传，这起轮奸案才得以曝光。

15岁少女被多人强暴，被拍下视频

据当地一名警司透露，这起恶性轮奸案发生在9月7日，“嫌疑人威胁受害少女，如果将此事告诉任何一个人将遭到报复。很明显，这就是女孩向家人隐瞒这件事的原因。”

根据知情人的说法，事发时，受害少女在从市场回家的路上被5名男子包围。随后，5名男子将少女带至村子附近的一个偏僻地方，并将其轮奸。他们还拍了视频威胁受害少女，如果将此事说出去，就会把视频发到网上。

警方已拘押一名轮奸犯，阻止视频继续流传

据《印度斯坦时报》报道称，轮奸视频在网上流传后，当地警方立即行动起来，安排一个警察小组调查此案。目前，一名犯罪嫌疑人已经被警方拘押。

一名办案警员表示：“我们已经抓获了一名犯罪嫌疑人，警察小组正在对其他犯罪嫌疑人可能藏身的地方发起突袭。5名犯罪嫌疑人都是来自同一地区的成年男子。同时，我们在努力阻止相关视频在网上继续流传。”

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