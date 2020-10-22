没有私生活，也会得妇科病？专家：这是真的！

一说起妇科炎症，很多人会将它和性生活联系在一起，甚至有人认为“有妇科病，肯定是私生活不检点”！

但你知道吗？私生活跟妇科病并没什么关系，也就是说，只要你是女的，就可能会得妇科病！今天我们就来好好说说这个问题：

了解妇科炎症



提起“妇科炎症”，女性朋友们大多略知一二，这里简单给大家做个科普。妇科炎症是指发生在生殖系统的炎症，常见疾病有子宫内膜炎、外阴炎、阴道炎、输卵管炎、宫颈炎等等。

妇科炎症的危害也有轻有重。病情较轻通常没有明显症状，而病情较重时则可能会引发全身感染，甚至有可能造成流产、不孕等。因此，大家如果感到身体不适，一定要去医院就诊，千万别耽搁。

妇科炎症炎症还有一个特点那就是很“难缠”，经常出现反复。如果将女性的生殖系统当成一个城堡，那“妇科炎症”就是在城堡中游荡的“幽灵”，常常出来搞破坏，对女性的身体健康造成不小的威胁。

有资料表明，在女性的一生中，70%以上都会患有不同程度的妇科炎症。

没有性生活，为什么也会得妇科病

正常情况下，女性的大小阴唇处于自然合拢状态，再加上阴道里是弱酸性环境，可以避免细菌的过度滋生。另外，宫颈口的黏液、紧闭的宫颈口都可以抵御病原体的侵袭，而免疫系统的淋巴细胞也能发挥抗感染的作用。

以上这些组成了一个完备的女性生殖系统保护屏障，可以起到抵御病菌“入侵”的作用。

而破坏这层保护屏障的，不仅仅是性生活，诸如不良的个人卫生习惯、疾病导致的激素异常、免疫力降低等因素都有可能会引发妇科炎症！

简而言之，只要是女的，都有可能会患上妇科炎症。因此，大家不要一听到妇科病，就贴上“不检点”的标签。都2020年了，还有人相信这么扯淡的说法么！

只能说，有性生活会容易得妇科病

根据临床数据分析，患有妇科炎症的女性中，有性生活史的更为常见。出现这种情况的原因是，男性的精液呈碱性，同房后阴道里酸碱度会在短时间内上升，如果此时病原体“乘虚而入”就很容易引起感染。

另外，产褥期或流产后的女性因为宫颈口屏障功能变弱，炎症更易发生在宫腔和宫颈。而且，女性有高危性生活，比如私生活不注意个人卫生、没戴避孕套、月经来潮时同房等等，都会让患妇科病的概率上升。

只能说，有性生活史的女性更容易得妇科炎症，但并不是一定会得。再说，只要双方注意卫生，妇科病是不容易碰上的。

如何预防妇科病？

1.生活作息有规律，保持身体健康

女性抵抗力降低，身体不适时更容易遭受致病菌侵袭引发炎症。建议大家做到以下几点：每个星期运动两三次以上；生活作息有规律，不要熬夜；保持愉快心情；多吃新鲜的瓜果蔬菜。

2.避免发生不洁性生活

同房时不戴套、经期同房、性伴侣过多等不洁的性生活都容易引起妇科炎症，大家一定要避免。

3.别盲目服用抗生素

盲目使用抗生素类药物有可能会影响阴道内环境，造成菌群失调，引发感染，所以大家一定要在医生的指导下使用抗生素类药物。

4.注意个人卫生

由于生理结构特殊，女性比男性更容易被病菌感染，因此大家一定要注意保持外阴的整洁。日常护理时，使用清水冲洗即可。

如果得了妇科炎症，千万不要盲目使用冲洗液，如需使用也应在医生的指导下使用。另外，同房后要记得清洗私处。

5.购买合适的内裤

吸湿性和通透性较差的内裤容易滋生大肠杆菌、滴虫菌等650种细菌，而女性的的尿道口、阴道口、肛门的距离较近，这些病菌很容易就会进入尿道或阴道引发感染。

挑选内裤的小窍门：

（1）颜色

建议大家购买浅色内裤。颜色过深的内裤用的染料也多，此外白色内裤有可能是漂白过度，也要注意。

（2）松紧

购买适合自己臀围的内裤。挑选时，用手将内裤撑开，观察回弧形和后片是否足够。

（3）材质

材质以棉织品为宜，并具有一定伸缩性。

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