憋尿一时爽，事后两行泪，真的很伤肾呐！

提起憋尿，相信大多数人都干过，追剧追到精彩处，睡懒觉不愿下床，赶项目等等，反正就是先憋着，实在憋不住了再去厕所！

憋尿太常见了，大家都觉得之后再去厕所解决，也没什么关系。确实，憋尿会让你一时爽，但是事后你可就得两行泪了，因为这种行为真的很伤肾呐~~~

憋尿时间过长，会伤肾！

长时间憋尿会伤肾这是真的，并不是谣言！

总爱憋尿，时间长了会影响膀胱功能。这是因为憋尿会使膀胱持续高压，长此以往会破坏输尿管口，导致尿液发生逆流。一旦出现这种情况，不但容易导致肾积水，影响肾功能，还容易引发肾盂感染：

1.憋尿会使膀胱上皮细胞长时间遭受尿液刺激，进而导致尿路感染和膀胱肿瘤的风险上升。

2.膀胱长时间处于高压状态，除了会引起尿频和盆底疼痛外，还有可能引发男性前列腺炎样症状。

3.因为尿液体内停留时间太长，有可能导致患泌尿结石风险的升高。

4.憋尿会使血压升高。老年人如果患有动脉硬化、高血压等疾病，总爱憋尿有可能会导致脑出血，甚至有可能危及生命。

5.憋尿时出现极端情况，有可能会导致膀胱破裂。

必须要憋尿，有没有补救方法

坐在办公室长时间加班的上班族，天天在路上跑的出租车司机……这类人群每天都不得已要憋尿，有没有什么方法可以补救呢？

1.不要养成憋尿习惯

不要养成憋尿的习惯，建议有了感觉就要尽快找厕所解决，千万不能放任自己。

2.事先上厕所排尿

如果知道将来的行程安排中有可能憋尿，比如参加活动、开会、做长途汽车等，最好事先先去厕所方便一下，然后少喝水。有的人自黑有强迫症，喜欢在睡觉前、下班回家前、坐车前去一次厕所，这其实是一个很好的习惯~

3.上厕所时蹲着或坐着

长时间憋尿后去厕所方便，建议大家坐着或蹲着上厕所，以免突然晕倒酿成意外，特别是有心脑血管疾病的老年人要更加注意。

4.排尿后适当补水

长时间憋尿上完厕所后，建议大家适量喝点水，尽可能增加小便次数，从而达到多次冲刷膀胱尿道壁的目的。

最后提醒大家，千万不要因为偷懒而憋尿！尽管偶尔憋尿对身体没什么影响，但能不憋尿还是尽量不要憋啊！

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