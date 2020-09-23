孕期3个“迷信”禁忌，竟然都是真的！

怀孕的时候，准妈妈们都希望胎儿能够健康发展，而为了达到这一个目标，大家都会向过来人咨询一些经验，这其中经常有一些比较“迷信”的禁忌。对于这类迷信禁忌，准妈妈们大多嗤之以鼻，没有科学依据的事情还是少信为妙。但事实，有不少“迷信”禁忌其实是正确的，比如下面这三个事情，孕期妈妈就不要做了。

1.不要抱孩子

邻居丽丽怀孕8个多月了，最开心的事情就是感受宝宝在肚里调皮。每天宝宝胎动的时候，她都会用手抚摸自己的肚子和他互动。一天丽丽和老公一起回家看望父母，恰巧自己2岁的外甥也在。

丽丽平常对外甥非常疼爱，好吃的好玩的没少买，小家伙看到小姨来了自然要亲热一番。虽然母亲一直阻止，让丽丽离外甥远一些，但是看到他期盼的样子，丽丽还是忍不住把他抱起来玩了一会。

吃过午饭后，丽丽就和老公回家了，到家后丽丽突然感觉肚子有点不舒服，方便之后发现分泌物竟然有点泛红。丽丽立马就慌了，赶紧让老公把自己送到医院。所幸医生检查后表示没有大碍，但是提醒她以后不要再做剧烈运动、提重物了。

丽丽万万没想到，只是抱了一会小外甥，就差点惹出大麻烦了。母亲在怀孕期间，经常告诫自己不能抱小孩，之前丽丽一直因为这是迷信，没想来孕期不能抱小孩不是迷信，而是有着一定的依据。

2.拒绝红白事

相信不少准妈妈都听过类似的警告，就是孕期不要参加婚礼和葬礼，说是对孩子不好。这种说话虽然看似很迷信，但也有些道理，因为怀孕初期、后期的准妈妈，确实不适合出现在这类场合。

婚礼，大多在室内并且人员密集，空气比较差，现场往往也充满了酒气、二手烟和噪音；其次就是现场人员过多，比较拥挤，如果孕妈妈不小心被碰到、撞到，那么后果将会很可怕。葬礼则是因为气氛比较压抑，对于孕妈妈和胎儿的发展都有比较负面的影响。

所以说怀孕后，孕妈妈尽量推掉红白事，让家里的其他人代为出席即可。

3.不装修房子

之所以不让准妈妈处理装修房子的事情，是因为装修房子是一件琐碎且复杂的时候，你需要和工人沟通、买材料、给出指导建议等等，即便是普通人都忙得够呛，更何况还在养胎的孕妈妈们。

此外在装修的过程中，会使用到许多材料油漆，虽然现在都讲究环保无甲醛，但是难免会有对人体不利的成分，一旦接触或者吸入过多，那么就可能对腹中胎儿造成不良影响。

为此怀孕的时候就尽量不要去管装修房子的事情，另外记得孕期以及宝宝出生后，都不要住进刚装修好的房子中，以防装修污染威胁到孩子的健康。

Δ 想要胎儿发育得好，这些事情要做好！

除了避免上述忌讳，下面这些事情也要做好，这样宝宝才能拥有良好的发展。

1.保持良好心情

在怀孕的时候，因为体内激素彼变化，孕妈妈的会变得比较敏感，往往因为一些小事就焦躁不安、哭泣。而情绪不定对胎儿的发展非常不利，有些甚至可能导致胎儿畸形问题。所以这个时候，保持良好心情非常重要，在遇到不愉快的事情时，要尽量往好的方面想，或者可以向亲戚朋友分享。平常可以去户外走一走，或者做一些喜欢的事情，让自己尽快忘掉烦恼。

2.适量的运动

有些孕妈妈觉得，这个时期需要静养，于是大部分时间就会躺在床上，不去活动。但即便是到了孕晚期，适量的运动也是必不可少的。运动可以帮助肠胃蠕动，不仅能促进消化让孕妈妈食欲变好，还可以有效预防便秘。而且因为损耗了不少体力，孕妈妈也会获得比较良好的睡眠。需要提醒的是，孕期运动还是要悠着点，选择强度比较低的运动，比如散步、瑜伽等等。

3.健康的饮食

孕期饮食需要忌口，尽量减少油腻、不健康的食物，比如炸鸡、腌制品、膨化食品等等。食物的选择上，要确保种类多、营养丰富，蔬菜水果、肉蛋与奶，尽量做到面面俱到。除了日常饮食之外，还要根据自身情况，额外补充一些营养，比如钙、铁、叶酸等等。

4.良好的睡眠

随着肚子越来越大，孕妈妈的睡眠质量也越来越差，这个时候就要想办法调整。比如每天早晨早点起来，晚上10点左右就可以安排就寝了。注意即便是不困，也不要刷抖音微博了，很可能越刷越没睡意；可以躺在床上，然后放一些轻松地音乐或者助眠的白噪音（雨声、风声、蛙鸣等等），以帮助尽快入睡。注意睡前不要吃太饱，也不要喝太多水，以防肠胃不适和频繁起夜。

总之，怀孕期间，一定要注意诸多宜/忌，为自己，也为腹中的宝宝！

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