宝宝晚上总要喝夜奶，是辅食没吃饱吗？

在哺乳期，宝宝们除了白天要喝奶，晚上也要吃些夜奶，以满足一天的身体所需。而随着他们逐渐成长，胃容量会逐渐变大，相应夜奶的频率也会逐渐减少，尤其是一些开始吃辅食的宝宝，夜奶习惯逐渐消失，妈妈们也终于能睡个整觉了。

然而有不少妈妈们发现，宝宝已经开始吃辅食两三个月了，夜奶却一直没断掉，每天晚上都要醒来闹两次要奶喝。那么宝宝为什么会出现这种情况？真的是是白天没有吃饱吗？

1.受外界因素影响

对于宝宝们来说，吃夜奶是他们为数不多的习惯之一，也是获取安全感的一种方式。如果宝宝受到其他外界情况的影响，比如喂养方式改变、情绪变化等等，那么就可能导致夜奶次数增加。这类宝宝吃夜奶不是因为他们饿了，而是寻求一种安慰。

2.萌牙导致的不适

一般从6个月开始，宝宝的牙齿开始逐渐萌发，牙床就可能会出现酸痛、肿胀等不适感，而这种不适感会导致宝宝中途醒来，并且会通过吃奶寻找慰藉。当发现孩子确实是因为这种情况导致的夜奶行为，就要想办法缓解他们的长牙不适，比如可以用干净的冰镇纱布按摩他们的牙龈；也可以买一些咬咬胶给他们啃咬，缓解牙龈的压力。注意要买质量有保证的产品，并且要定期清洗消毒，保持咬咬胶洁净。

3.睡眠环境欠佳

这类是因为睡眠环境不太好导致宝宝睡不安稳，比如室温太高、衣服或者被子太厚，也可能是夜里被冷醒、周围噪音太大等等。如果宝宝之前就有一醒来就要吃夜奶的习惯，那么此时醒了的他们自然要吃奶了。针对这种情况，建议调整宝宝的睡眠环境，比如通过空调控制室温，给他们盖轻薄透气的被子等等，只要宝宝能安睡一整晚，就不会有半夜醒来要吃奶的情况了。

4.宝宝肚子不舒服

刚开始给宝宝添加辅食，家长大多没有经验，很难拿捏好分寸，比如给宝宝喂太多导致他们吃的太饱，这样晚上就容易出现肚子不舒服的情况，宝宝就容易因此醒来。而一旦夜里醒来，习惯吃夜奶的宝宝就会找妈妈寻求帮助和安慰，也就会总想吃奶。所以说在给宝宝准备辅食的时候，一定要多加用心。

给宝宝添加辅食，这些事情不能忘！

给宝宝添加辅食是一件非常重要的事情，想要宝宝顺利从母乳过渡到常规食物，妈妈们就要提前了解添加辅食的注意事项：

1.选健康的食材

给宝宝尤其是刚能吃辅食的宝宝准备食物，一定要选择新鲜的食材，最好是当天买当天吃；建议购买需要削皮或者剥壳的食材，这样可以有效减少宝宝摄入残留农药和其他细菌的机会。食物准备好之后，尽量一顿吃完，不要吃隔夜饭；冰箱里拿出来的要食物加热熟透才能给宝宝吃。

2.注意烹饪卫生

虽然给宝宝准备食物不需要沐浴更衣，但是必要的卫生措施要做好，比如必须剪短指甲，用肥皂洗手20秒以上。如果手部有炎症或者患有传染病，那么就不要给宝宝烹饪辅食了。用来制作或者盛放辅食的器具要提前洗净并且用开水烫过，蔬菜水果也要多次冲洗。有条件的可以给宝宝准备一套专门的工具，比如碗筷、榨汁机、研磨器等等，不要和成人公用以防交叉感染。

3.添加要循序渐进

如果宝宝刚开始吃辅食，那么就要遵照由少到多、由稀到稠、由少到多的原则。比如刚开始可以把辅食处理成汤汁、泥糊状，随后慢慢过渡到半固体、碎末状，直到最后的颗粒、块状。另外给宝宝准备的辅食，不要添加调味料，糖、盐、醋、酱油等都不可；不过可以添加一些天然的味道，比如用橙子给食物加上酸味和甜味。

4.注意进食量

在给宝宝添加辅食的过程中，如果宝宝拒绝食用，妈妈们也不能过分强求。一般来说宝宝不喜欢某种事物，会用舌头顶出，这个时候可以将吐出的食物擦掉再次尝试，如果还是吐出来，那么就表示他可能不太喜欢，建议换一次食物。除此以外，要注意喂食量，不要一下子吃太多，以免太撑影响睡眠质量。

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