你知道吗？理解能力强的孩子，拼图玩得更6~

几百年来，拼图被用作早教玩具，被认为可以培养手眼协调和解决问题等技能。但是对于孩子们如何学习拼图游戏知之甚少。

现在，由东安格利亚大学（UEA）领导的一项新研究对拼图游戏进行了测试，发现儿童只有在达到一定的发展阶段后，才会学会玩拼图游戏。

拼图中的理解能力是基础

发表在《儿童发展》杂志上的这项研究表明，三岁的孩子会反复试验，但四岁的孩子能够利用图片中的信息来完成谜题。研究小组认为这种理解是绘画的基础。

首席研究员，来自UEA心理学院的马丁·多尔蒂（MartinDoherty）博士说：“我们研究了儿童玩拼图游戏的能力。令人惊讶的是，尽管人们普遍认为这些玩具是很好的早教玩具，但几乎没有对此进行研究。

“我们很感兴趣的是孩子们对图片的理解。拼图需要组装图片，因此，如果孩子们了解图片的工作原理，那么他们应该更擅长拼图游戏。”

了解具体的实验过程

这个研究小组包括来自爱丁堡纳皮尔大学、苏格兰西部大学和沃里克大学的研究人员，研究了169名年龄在3到5岁之间的儿童，研究他们如何在不同年龄段拼凑出不同类型的拼图。

孩子们玩的有传统的有图拼图、没有图片的拼图，以及由相同大小的矩形块组成的基于图片的拼图。其中一半的人得到了一个图片指南，展示了完成的图像应该是什么样子的。研究人员记录了完成拼图所用的时间以及次数。

另一组孩子则得到了一个缺了一块的拼图，并用不同的选项来填补空白。

孩子们还测试了他们的代表性理解水平，包括他们对他人信仰的理解程度。研究人员认为，理解一种信仰和它所涉及的世界的一部分之间的关系，是随着理解一幅图画和它的内容之间的关系而发展的。

3-5岁的孩子玩拼图效率更高

多尔蒂博士说：“这是第一次调查儿童如何玩拼图游戏，我们特别感兴趣的是他们如何利用他们对图片的理解来完成拼图游戏。

“我们发现，通过代表性理解测试的儿童能够更快、更有效地完成拼图。总的来说，三到五岁之间的学习效率会更高。

“这项研究真正的独特之处在于，我们展示了孩子们对图片本质有了基本了解的年龄和发展阶段。我们认为这为学习绘画奠定了重要的基础，”他补充说。

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