杀虫剂要慎用！这几种会引发乳腺癌

近日，Silent Spring研究所的研究人员在动物研究中发现了二十多种与乳腺肿瘤有关的注册杀虫剂，这项新发现引发了人们的担忧。

研究发现28种与乳腺肿瘤有关的杀虫剂

Rudel和Silent Spring的科学家Bethsaida Cardona在《分子和细胞内分泌学》杂志上发表报告，回顾了400多份EPA农药文件，总结了每种注册杀虫剂对健康的影响。他们总共发现了28种与乳腺肿瘤有关的杀虫剂。

许多杀虫剂通过干扰雌激素和孕酮致癌

Rudel和Cardona还发现，在他们的分析中，许多杀虫剂表现得像内分泌干扰物，例如，hui通过干扰雌激素和孕酮。

“乳腺癌受生殖激素的高度影响，生殖激素刺激乳腺内细胞的增殖，使其更容易受到肿瘤的侵袭，”鲁德尔说：“因此，监管机构考虑此类证据非常重要。如果他们不这样做，他们就有可能让人们接触到致癌的杀虫剂。”

传统上，毒物学家在确定一种化学物质致癌的可能性时，主要关注它是否会导致DNA损伤。但是最近的癌症生物学研究表明，化学物质可以通过多种途径引发癌症的发展。例如，化学物质会抑制免疫系统，引起慢性炎症，或破坏人体激素系统，所有这些都会导致乳腺肿瘤和其他类型肿瘤的生长。

5种杀虫剂需要重新评估

Rudel和Cardona建议相关部门重新评估五种重点杀虫剂，尤其是IPBC、三氯吡氧乙酸（绿草定）、马拉硫磷、阿特拉津和环氧丙烷，IPBC是化妆品中的防腐剂；三氯吡氧乙酸是一种农业除草剂，也用于控制路权沿线的植被生长；马拉硫磷是一种常见的住宅和农业杀虫剂，用于一些虱子处理；阿特拉津是农业中最常用的除草剂之一；环氧丙烷用于保存食品、化妆品和药品，与环氧乙烷（一种已知的人类致癌物质）有许多相似之处。

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