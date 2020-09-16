没有性欲了？荷尔蒙：不是我的锅！

莫纳什大学一项针对年轻女性性功能障碍原因的研究发现，社会因素和激素水平一样起着重要的作用，而激素治疗不应作为性障碍唯一的治疗方法。

激素并不是唯一的因素

该研究发现，尽管包括睾丸激素等雄激素在内的激素发挥了作用，但更重要的是女性是否有孩子，是否结婚，或是为抑郁症或其他心理健康问题服用精神活性药物。

这项由苏珊·戴维斯（SusanDavis）教授领导的研究发表在《柳叶刀糖尿病与内分泌》杂志上，研究对象是588名18至39岁的绝经前澳大利亚妇女。它观察了性功能与血液性激素（雄激素）水平之间的关系。

在研究可能的关系时，他们还考虑了影响激素水平的因素，如年龄、体重、吸烟和月经周期中抽血的时间。

荷尔蒙不是女性性功能差异的最主要因素

结果显示，较高的雄激素水平与较高的性欲显著相关，但雄激素单独对受试者的性欲、性快感、性高潮和性自我形象的贡献程度不到5%。

然而，当把是否有生孩子，是否有老公和是否有精神药物的使用与血液激素结果相结合时，这些因素共同作用下，妇女性功能的差异约为10%。

戴维斯教授说：“荷尔蒙很重要，性欲会随着荷尔蒙水平的增加而增加，但如果加上其他社会因素，我们仍然只能解释女性性功能变化的10%左右。”。

“由于90%的人仍然无法解释，年轻女性的性行为似乎更多地受到有待检验的因素的影响，比如信仰、过去的性经历（包括消极和积极的）以及她们对性功能的理解。”

社会和健康因素会影响年轻女性性欲

女性血液中睾酮水平是男性的十分之一。因此，在这项研究中，重要的是使用一种高度精确的方法来测量激素水平，以便确定地区分低水平和极低水平，从而提供一个明确的指标，激素水平将对性功能的影响。

临床医生通常会测量出现性功能障碍的绝经前妇女体内雄激素的浓度，有些妇女在血液浓度较低时给予睾酮或脱氢表雄酮（DHEA）作为治疗。

这项研究表明，测量绝经前妇女的雄激素水平并不能提供全面的情况，而且激素疗法不应作为绝经前性功能障碍的治疗方法。相反，需要探索其他社会因素。

戴维斯教授说：“虽然有一个明确的信号表明雄性激素有助于性功能，但它们几乎不能解释性功能的个体差异”。

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