别再“人前教子”了，教育孩子也要“留面儿”！

古语有云“人前教子，背后教妻”，意思就是教育孩子的时候，要当众训诫，这样他们更容易长记性；而如果妻子出现问题，那么就要关上门在再交流，这是给妻子尊重。然而现如今，这种说法已经不适用了，夫妻之前应该平等相待，没有教育一说；教育孩子的时候，则需要给他们多留面儿。

记得有一次带着娃去朋友家玩，朋友家也有个差不多大的孩子，两个小东西很快就打成了一片。然而就在我和朋友聊天的时候，两个孩子突然起了矛盾，争执之中我家娃被推到了。我家娃平常比较皮，磕碰惯了，这次他自己爬起来了也没哭闹，所以我也没当回事。

没曾想我的朋友接下来的操作让我震惊，他当着我的面大声训斥孩子，让他给我家娃道歉。很显然孩子被他吓到了，站在原地低着头，完全不敢动。我赶紧上去安抚：“孩子的事情就让他们自己解决了，没必要这么大动干戈。”

然而我的话反而是火上浇油，朋友更加生气了，再一次大声责骂孩子，最后在她的推搡之下，孩子支支吾吾的道了歉，我也尴尬地带着娃赶紧离开这个“是非之地”，并且在之后很长的时间里，都没有去她家玩了。

在生活中，不少家长都认为，孩子在别人面前犯错是非常丢份的事情，为了能挽回自己的面子，就会立马当面批评孩子，觉得这么做就是在告诉别人，我们其实一点也不惯着孩子，发现有问题就立马批评道歉，所以说我们还是个好家长，孩子犯错可不是没教育。

但是这么做，大人是成功挽尊了，孩子却遍体鳞伤！

孩子虽然年纪比较小，但是也有独立的人格，当众这么被教训、羞辱，会给他们带来很多不利的影响：

1.自尊心易受损

孩子的尊严是人类心中最敏感的角落，保护他们的自尊心就是在保护他们的潜力。不要总觉得孩子小，事实上他们早就有了自尊心，为此你会发现他们希望得到你的认可，需要别人的鼓励来保护自己的自尊心。

当自己被当众批评的时候，孩子会非常尴尬和难堪，恨不得找个地方把自己藏起来，为此你会发现此时的孩子会有些害怕、畏缩。如果孩子总是在大庭广众之下被教训，那么他们就会变得内向胆小，慢慢把自己的情绪隐藏起来，不愿意表达自己。

2.产生逆反心理

总是被自己的父母当众斥责，孩子就会感觉自己被抛弃，并且慢慢从心底和父母拉开距离，并且在短时间内不愿和他们亲近。如果事后家长还没有及时安慰他们受伤的心灵，那么就真的和大人疏远，产生反感。

随着孩子被当众批评的次数增多，他们的负面情绪也会逐渐积累，慢慢的就会出现逆反心理，尤其是处于叛逆期的孩子，很可能出现“你要往东，我偏往西”的叛逆情况。

当然孩子当众犯错也不能放之任之，必要的制止和教育还是需要的，只不过家长们要掌握好方法：

1.立即小声提醒

孩子自控能力、自我管理能力比较差，所以在外难免会犯错，而当他们犯错之后，爸爸妈妈们可以第一时间小声提醒一下，让孩子知道自己犯错了，需要马上改正或者道歉。这种小声提醒，不仅让孩子知道自己犯错，还帮助孩子保留了颜面，避免了尴尬。

2.回家后再算账

如果孩子犯了比较严重的错误，那么可以帮孩子先处理掉，然后等到回家后再和孩子好好说说这件事情。因为如果父母可以等到回家后再教育孩子，他们就会意识到这是爸爸妈妈给自己面子，不仅更容易接受教育并且改正，还还有利于家庭和谐，亲子关系也会更加亲密。

3.和孩子共同承担

孩子犯错了，家长们可以尝试和孩子一起承担后果，共同解决问题，让他们知道自己不是一个人在战斗。比如孩子抢了别人家的玩具，就要陪着孩子一起把玩具还给别人，同时向对方说对不起，这样孩子更容易接受，并且觉得下次不再犯类似的错误，因为他们不想再连累爸爸妈妈了。

4.注意教训的时间

孩子外面犯错，除了要回家处理，还要选择合适的时间。比如不推荐在睡前批评孩子，以免他们带着失落的情绪睡觉，影响孩子的睡眠质量；也不建议在吃饭时训斥孩子，这很可能会影响孩子的食欲，导致他们脾胃失衡，消化系统减弱。

总之，当孩子在外面犯错的时候，千万不要“人前教子”，而是适当制止他们的行为，然后回家后进行教育。另外在教训的时候，一定要控制自己的情绪，一旦你对孩子发火，就会伤害到他们的心理健康，造成很不好的后果。

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