又奶又香的椰蓉蛋挞，做起来竟这么简单！
发布于2020-09-18 10:17:18 标签：3-6岁, 护理, 育儿知识, 饮食营养 作者：刘瑞祥
今天做了超火的椰蓉蛋挞，你确定不试试吗？浓浓的椰蓉香味，加上我加了蜂蜜，还散发出淡淡的蜂蜜的香甜，简直不要太好吃，我家宝宝特别喜欢，他自己吃了三个。下面有教程，大家喜欢的，可以安排起来！
食材：
蛋挞皮六个，鸡蛋两个，旺仔牛奶125g（有剩），蜂蜜一勺，椰蓉调味碟一碟半，黄油一勺（黄油提前锅里热一下融化）。
步骤：
1.碗里倒入旺仔牛奶，加上两颗。
2.分别加入蜂蜜，椰蓉，黄油，（没有黄油的可以不放）搅拌均匀，大概如图糊状。
3.烤盘摆上提前解冻的蛋挞皮，然后每个蛋挞皮装上备好的椰蓉，八分满的样子。
4.烤箱上下火180℃，烤25分钟（时间度数仅供参考）。
一款颜值非常高的奶香浓郁的椰蓉蛋挞就大功告成啦！不比外面买的差，平常作为点心或者下午茶都是非常不错的选择！
即使拿来送朋友也是很大方。
如果你喜欢甜点，嘿嘿，那还等什么，赶紧安排起来，椰蓉蛋挞最近简直火的不要不要的啦！爱吃甜食的福音！
小贴士：
做的话，放白砂糖也就可以的了，不一定要放蜂蜜，蜂蜜是我自己想尝试一下，好吃，还有一股淡淡的蜂蜜的清香。
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