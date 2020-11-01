宝宝穿尿不湿老是侧漏咋回事？看完你就明白了！

对于父母而言，纸尿裤真是带娃的好助手，不但穿脱方便节省时间，还不用为洗尿布烦恼。尤其是带娃出门时，使用纸尿裤十分方便。但很多宝宝使用纸尿裤时会出现侧漏现象，这究竟咋回事?

宝宝穿纸尿裤总侧漏的原因

宝宝穿纸尿裤总是发生侧漏，主要是以下6个原因造成的：

1.尺码不对

宝宝穿不合身的纸尿裤时，很容易发生侧漏现象。

2.没有正确穿戴

有的爸妈在给宝宝穿戴纸尿裤时方法不正确。

3.活动导致纸尿裤变歪

有的宝宝个性好动，白天的时候经常爬来爬去活动量很大。经过剧烈活动后，穿在身上的纸尿裤有可能发生歪斜变得不再对称，因此出现漏尿现象。

4.宝宝晚上趴睡

宝宝长时间趴睡，会让尿液集中在纸尿裤前端，当纸尿裤前部的尿液过多时，就很容易发生漏尿现象。

5.纸尿裤已饱和

妈妈照顾宝宝常常忙的昏天黑地，有时会忘记给宝宝更换纸尿裤。当纸尿裤中的尿液饱和，无法再吸收新的尿液时，就有可能发生漏尿。

防止宝宝漏尿的正确姿势

宝宝漏尿大多是以上原因造成的，下面给大家奉上防止宝宝漏尿的正确姿势。

1.调节腰围

宝宝腰部发生侧漏，大家要及时调整纸尿裤的腰围，腰贴一定要放在合适的位置。

2.查看隔边

宝宝腿部周围发生侧漏，有可能是腿部的防漏隔边出了问题，大家要及时检查一下纸尿裤的防漏侧边有没有翻出来。

3.使用正确尺码的纸尿裤

如果宝宝总是出现漏尿现象，大家要及时检查一下宝宝穿的纸尿裤是否合身。宝宝穿尺码不符的纸尿裤，很容易发生侧漏。大家在给宝宝挑选纸尿裤时，一定要根据他的身高体重购买合适尺码的纸尿裤。

给宝宝穿戴纸尿裤的正确步骤

想要有效减少漏尿现象，就要使用正确方法给宝宝穿纸尿裤。

第一步：纸尿裤展开后，先将立体防漏侧边理顺后拉起来。防漏侧边就是大腿内侧竖起来的褶边。这是避免宝宝漏尿的重要一步，大家一定要引起重视。

第二步：给宝宝穿纸尿裤时，要让他平躺在床上，以便让纸尿裤穿得更贴合，减少侧漏的风险。

第三步：很多父母在给宝宝穿纸尿裤时常常随手一粘草草了事。事实上，贴魔术贴这个步骤十分重要，只有将魔法贴对应好，才能让纸尿裤穿得更服帖，避免纸尿裤被穿歪。

第四步：为了防止防侧漏侧边向里折入，大家在粘好魔术贴后要用手在宝宝大腿根顺着捋一捋，以免褶边向内翻折，同时让纸尿裤更贴合宝宝身体。

宝宝穿纸尿裤发生侧漏原因各不相同，大家要根据实际情况及时进行调整，让宝宝穿纸尿裤更舒服。

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