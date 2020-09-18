不注重食物安全，孩子很容易超重

约翰·霍普金斯大学彭博公共卫生学院的一位研究人员领导的一项新研究表明，“食品安全”非常低的宝宝（衡量获得充足和健康膳食的标准）往往比食品安全性相对较高的婴儿重。也就是，如果你重视食品安全，孩子就会有一个合理的体重。

食物不安全和高肥胖风险有关

这项研究跟踪了北卡罗来纳州近700名婴儿。研究人员发现，当母亲们按照一份标准的政府调查问卷报告食品安全性非常低时，婴儿的体重指数（BMI）高于平均水平，脂肪水平更高，其他指标表明肥胖风险更大。

食物不安全和高肥胖风险之间的联系的原因尚不清楚，但可能与营养不良和饮食过量有关。研究结果表明，家庭食物不安全对婴儿尤其危险，因为婴儿期的饮食和体重增加被认为对未来肥胖风险和相关健康状况有潜在的巨大影响。

食品安全性低的婴儿通常更容易超重

研究报告的主要作者SaraBenjamin-Neelon博士于2013年开始研究，当时她还是杜克大学医学院的教员，并于2017年在彭博商学院完成数据收集。研究中跟踪的666名婴儿来自北卡罗来纳州达勒姆的低收入家庭。大多数婴儿（68.6%）是非裔美国人，14.9%是白人，55.4%的家庭年收入低于20000美元。Benjamin-Neelon和她的同事在婴儿3个月、6个月、9个月和12个月大时走访了他们的家，并在一年中又通过电话采访了这些母亲8次。

为了进行分析，研究人员将研究中婴儿的体重和身长与全球8个县的健康婴儿进行了比较，以确定“有超重风险”。他们发现，在为期3个月的访问中，被归类为低和非常低食品安全性的家庭的婴儿，倾向于进入超重风险类别（53.2％至66.9％），而来自高和低食品安全性家庭的婴儿在此期间，边际食品安全（那些适度获得充足、健康食品的人）倾向于从这一类别中脱离（46.8％至33.1％）。

食品安全性低和非常低的家庭中的婴儿通常也有更容易超重的风险（分别是1.72和1.55倍）。此外，与来自食品安全家庭的婴儿相比，非常低食品安全的婴儿明显较重，脂肪积累更多。

为什么会出现这一现象？

“这一联系的一个可能的解释是，食品不安全与低质量的饮食有关，这会导致肥胖，尽管婴儿，特别是在生命的前6个月，应该食用有限的食物，主要是母乳或婴儿配方奶粉，”Benjamin-Neelon说：“另一种可能与婴儿喂养方式有关。母亲们想要确保自己的婴儿得到足够的喂养，可能是喂食过量，或者喂养方式会忽略婴儿的饱腹暗示。”

研究人员认为，需要更大规模、更长期的研究来解决食品不安全和肥胖的许多问题，包括婴儿期的这种联系是否会持续到儿童后期。

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