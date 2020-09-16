孩子吃不好也会自闭，各位可要上点心了！

伊迪丝考恩大学（ECU）的最新研究表明，幼儿早期的饮食习惯与成年后自闭症相关的高水平特征之间存在联系。

这项发表在《自闭症与发育障碍》杂志上的研究发现，在1至3岁之间，饮食种类较少的儿童，尤其是酸奶和柑橘类水果较少的儿童，成年后在类似自闭症特征的测试中得分更高。

这些人格特征与被诊断为自闭症的人的特征相似，包括社交能力、沟通和想象力方面的困难，以及将注意力从一件事转移到另一件事的能力。

饮食营养对儿童的重要性

来自ECU、Telethon儿童研究所、西澳大利亚大学、塔斯马尼亚大学和柯廷大学的研究小组对811名年轻人的数据进行了分析，作为Gen2Raine研究的一部分。

来自ECU医学和健康科学学院的首席研究员，CatherinePanossian表示，她的研究指出饮食评估是自闭症和自闭症样特征的潜在早期筛查工具，同时也强调了饮食和营养对这些儿童的重要性。

“小孩子挑食是正常的，然而自闭症儿童的进食行为往往超出了正常的挑食行为。我们的研究表明，随着儿童早期食物种类的减少，这些儿童越有可能成长为具有自闭症特征的年轻人。”ECU的医学和健康科学学院首席研究员CatherinePanossian指出。

高自闭症特征的人不大吃酸奶和柑橘类水果

研究人员说：“此外，那些有较高自闭症特征的人吃酸奶和柑橘类水果的频率也明显降低。”。

“这可能是由于酸奶的质地或柑橘类水果的刺鼻味道。自闭症儿童通常会有感官敏感性，这可能会影响他们所吃食物的种类。”

低奶制品消费是这一人群特别关注的问题，因为钙缺乏和相关的低骨密度和骨质疏松症是已知的健康问题。

饮食筛查儿童自闭症的意义

帕诺西女士说，将饮食筛查工具作为自闭症谱系障碍（ASD）诊断的一部分，可以更好地为那些不符合自闭症标准的自闭症样特征的儿童提供更好的支持。

“我们可以为有营养缺乏风险的儿童提供早期干预。这一点很重要，因为严重限制幼儿的饮食习惯会影响他们的认知、运动和行为发展，进而影响他们的交流能力。虽然我们知道自闭症儿童在营养上是一个脆弱的群体，但那些具有更高水平的自闭症样特征的儿童也可能是脆弱的。早期饮食干预可以确保这些儿童有最好的成长机会，并充分发挥其发展潜力。”

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