5岁幼童遭外婆虐待，指甲被残忍拔光不幸身亡

据台湾媒体报道，新北市一名5岁小男孩因妈妈经济条件不好，被送给外婆抚养。令人没想到的是，孩子在外婆家却遭到残酷虐待，长期营养不良导致其骨瘦如柴。2019年10月，这名男童头部重伤不幸身亡。9月8日，台湾法院以“凌虐幼童发育致死罪”判处外婆无期徒刑。

孩子被送到外婆家，竟遭到残忍虐待

据警方透露，男童的妈妈和前夫育有3个孩子。 2018年7月，妈妈因不能同时照顾3个孩子，便将男童和男童的姐姐送到外婆家，但没有和外婆交代便离开。外婆对独自带娃很是不满，于是开始虐待孩子。

外婆不仅不给男童吃饭，还用铁丝网、绳子等将他的脖子跟手脚捆起来，用拖把、笤帚、“不求人”等物用力殴打，甚至连笤帚都打断了。更令人发指的是，外婆竟然用工具将孩子的指甲拔掉。可怜的孩子饱受外婆虐待，还患上了肺炎。19年10月31日，男孩昏倒后，因颅内出血、出血性休克不幸身亡。

外婆谎称精神病，法院不认可

在接受警方审讯时，外婆承认动手打了孩子，但辩称自己患有精神疾病，打人时行为能力受到疾病影响，希望可以减轻刑罚。但医院的鉴定结果表明，外婆在精神上没有任何问题，这种说法没有被采信。

根据外婆魏某自己的口供，其虐打男童长达6个月之久。在此期间，孩子伤口糜烂、口鼻不停出血、伤口愈合不全、四肢慢慢萎缩，但外婆熟视无睹，并没有带孩子去医院救治。

法院认为，魏某无视他人生命，长时间虐待被害儿童，手段残忍，到案后否认罪行，态度恶劣，毫无悔意，最终判处魏某无期徒刑，剥夺公权终身。

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