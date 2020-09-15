这一届的小孩子，似乎都特别爱哭，怎么办？

孩子爱哭，这是天性。一般来说，孩子爱哭的原因有两方面，一是孩子先天气质为敏感、爱哭的类型；二是后天环境的养成。那么面对爱哭的孩子，家长该怎么办呢？

1.理解孩子的敏感性

天生敏感的孩子同理心较强，比他人更能感受到痛苦。因此父母不能过度责备孩子，让孩子哭出来反而是一种释放，父母需要陪伴此类孩子，多多鼓励和多多安慰，让孩子说出为什么伤心，父母及时解决问题，梳理孩子的心情。

2.培养孩子的自尊心

缺乏自尊心的孩子也爱哭泣，在自己的目的没有达到时，就会哭。父母对待此类孩子不应该过度苛责，也不要设定过高的目标。在平时生活中，对孩子多些鼓励少点批评，让他们找回自尊，慢慢增长自信。

3.父母学会控制情绪

爱哭的孩子非常敏感，容易察觉到他人内心的情感，真真切切体会到他人的喜怒哀乐。父母的紧张不安焦虑烦躁，孩子都能感受到，也会容易引起孩子内心的不舒服，导致孩子哭泣。父母应该尽可能控制自己的情绪，同时也要排解自己的情绪。多和孩子交流积极乐观的事情。

4.温和对待孩子的错误

对敏感的孩子来说，大人的失望表情会立马引起孩子的心理反应。父母要尽可能温和对待孩子犯的错误，和孩子一起解决问题。如果父母能够妥善处理孩子烦的错误，那么孩子以后就会愿意与父母经常沟通，出现问题时候也会首先求助于父母。此外，父母千万不要说贬低孩子存在价值的话，否则会打击到孩子。

5.不乱贴标签

不要当着其他人面说孩子是“爱哭鬼”，否则会让孩子觉得自己就是这样，无法改变。甚至有的人会给孩子起外号等，让孩子更加敏感好哭。

6.坚定而温和地淡化处理

对于孩子不合理甚至是无理取闹的哭泣，父母一定要坚定地拒绝。等待孩子自己冷静下来再去处理问题，这样孩子就不会用哭泣来威胁家长。

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