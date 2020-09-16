孕妈肚脐外凸是咋回事？大多与这几个因素有关

有的孕妈妈发现，随着肚子越来越大，自己的肚脐开始向外凸，这是什么神奇的现象？

有老人认为，肚脐外凸怀的是男娃，肚脐内凹怀的是女孩。其实，这种说法完全没有科学依据，孩子是男是女由性别染色体决定，和肚脐外凸内凹无关。那么，准妈妈肚脐外凸是怎么回事呢？赶紧来了解一下吧。

1.先天发育不良导致腹腔压力过大

这种情况就是脐疝，如果怀疑是脐疝，一定要去医院检查，以免对胎儿正常发育带来不利影响。

如果怀孕前就有脐疝，大家在孕期一定要调整自己的饮食习惯，以清淡为主，同时注意经常排便，从而降低腹腔压力。

2.与胎儿位置不同有关

有的胎宝宝位于子宫后壁内侧，而有的胎宝宝的位置会稍微靠外一些。胎宝宝靠近子宫后壁内侧，准妈妈显怀不明显，肚子看上去并不是很大，腹腔压力较小，肚脐就比较正常。而胎宝宝如果位置靠外，会使准妈妈腹部承受更大的压力，更容易肚脐外凸。

3.和皮肤松弛程度有关

孕晚期腹中胎儿会越来越大，准妈妈腹部承受的压力也会变大。如果准妈妈平常皮肤既紧致又水润，腹部皮肤就会在胎儿的压力下向外凸。反之，如果准妈妈的皮肤较松弛，水润度不够，也就不容易出现肚脐外凸的情况。

4.怀孕期间劳累过度

怀孕期间提重物、做家务都有可能会让身体劳累过度。准妈妈弯腰下蹲时腰部发力，腹部就会受到压迫，进而导致肚脐外凸。

大家一定要多休息，不要让身体过于劳累。经过一定时间的休息后，外凸的肚脐就会恢复原样。

怀孕期间，准妈妈身上会出现许多变化。比如，有的准妈妈妊娠纹形状、粗细不同，肚皮明显发黑；有的准妈妈肚脐周围变黑、汗毛变重等等。其实，这些变化和胎宝宝的性别无关，而是与孕期分泌的激素有关，而孕期分泌的激素导致的身体变化是正常现象，大家无需感到担心。

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