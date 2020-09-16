孩子以后高不高，看这两处就知道！

想知道你家宝宝以后个子高不高吗？不要信什么预测软件啦~

只要看这两处就能知晓，赶紧来看看：

这两个部位，能预测孩子身高



手臂

可以通过手臂的长度推测孩子将来的身高？答案是可以的，两者之间存在一定的联系。

臂展是两条手臂侧平举后，从一只手指尖到另一只手指尖的长度，而这个长度和人的身高几乎相当。因此，通过测量孩子臂展长度，可以推测出孩子的身高哦~

膝盖

人的身体各个部位是存在一定比例关系。人的上半身和下半身的比例通常是4:6。因此，孩子拥有一双大长腿是将来拥有良好身高的基础。

大家可以观察一下孩子膝盖高度，如果孩子的膝盖较高，以后个子通常较高；如果孩子的膝盖位置较矮，个子可能不那么理想。

but，孩子的身高是由先天遗传因素和后天环境因素共同决定的，大家如果想让孩子变成大高个，也不是无计可施，一定要给他营造一个良好的后天环境。那么，具体该怎么做呢？我们接着往下看：

该怎么做，才能让孩子长高高？

其实，让孩子长高的科学方法有很多，请看过来：

1.合理补充营养

想让孩子长高，必须让他摄入全面又充足的营养。从科学的角度而言，从各种各样的食物中交叉摄取营养是最好的方法。只有保持全面均衡的饮食，身体处于健康状态，个子才能长得更高。

孩子缺少蛋白质会对身高增长有直接影响，所以想让孩子长高要注意特别是动物性蛋白的摄取。建议大家每天让孩子喝200ml牛奶，吃1个鸡蛋和适量的蔬菜水果、谷类、肉类等。同时让孩子做到少吃零食，特别是巧克力、奶油蛋糕等食品。

另外，需要注意的是，孩子处于半饥饿状态时，分泌的生长激素更多，有利于长高。所以不要总是担心孩子吃不饱，填鸭式喂养孩子。其实，这样反而不利于孩子身体健康的长高。

2.适量进行运动

适量合理的运动可以有效促进身高成长，建议从小培养孩子养成良好的运动习惯。在运动的类型上，要有所选择，纵向运动对长高很有帮助，比如打篮球、跳高、引体向上等；肢体延伸类的运动也不错，比如游泳等。需要注意的是，举重等运动不利于孩子长高，大家最好别让孩子做。

孩子运动时，注意控制运动时间和运动量。最好每天让孩子保持20到40分钟的有效运动时间，运动量以孩子出汗、发热、面色红润为宜。

3.保持充足睡眠

睡觉能让人体获得充分休息，对身体健康十分重要。在孩子成长过程中，晚上10点前睡觉很关键。生长激素通常在孩子入睡1小时后分泌，分泌最高峰是晚上10点到凌晨2点，孩子在这段时间保持睡眠状态，助力孩子长高效果最好。孩子正在发育期，大家应让他应养成早睡早起的好习惯，每天保持8-10小时的睡眠。

另外，孩子睡觉时一定要关灯。灯光会产生一种微妙的光压力，长期处于这种压力下会使孩子变得情绪不宁、骚动难安，从而引起失眠多梦等问题。孩子睡眠质量不佳，对骨骼生长十分不利。

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