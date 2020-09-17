别再被“贵人迟语”忽悠了，说话太晚危害多多！

如果孩子迟迟不会开口，大部分家长会非常着急，担心孩子是不是智力发展有问题。而有些家长反倒不以为意，因为他们觉得这是好事，因为不仅有“贵人迟语，金口难开”的说法，更有爱因斯坦三岁说话的例子，说话晚似乎就代表着聪明，未来大概率是个天才。

但是全世界爱因斯坦只有一个，并不是所有孩子都能复制他的成功。而且当发现爱因斯坦3岁还不会说话的时候，他的父母就带着他去医院做了检查，以确保孩子没有发育障碍，并没有忽视爱因斯坦的异样。

法国有位思想家说过：“语言是一种工具，我们通过它交流思想和意愿，语言是灵魂的解释者。”由此可见，孩子的语言能力非常重要，说话过晚会给孩子带来很多负面影响。

1.影响日常交往

每位家长都对孩子的未来充满希望，想让孩子能赢在起跑线。然而孩子很多能力的发展都需要良好的沟通能力，就比如孩子日常交往，如果孩子不会说话，那么难免会被误解、排挤，进而无法融入群体、出现心理问题。

2.影响理解能力

能否说话也是孩子智力发展的一个表现，所以说语言表达能力弱的孩子，往往在理解、接受信息方面有所欠缺，如果长期处于这种状态，孩子的成长就会有所限制，从而使他们和同龄人的差距越来越大，直至出现隔阂。

一般来说，3-5岁是孩子语言发育的黄金期，如果在这段期间，孩子还是不会说话、或者表达能力欠缺，就要积极应对，比如及时去医院做检查，千万不要被“贵人语迟”所以迷惑，影响孩子的语言能力。

1.有听力障碍

大脑中有个专门的区域管理语言功能，而语言发展需要听力辅助，如果孩子有一定的听力障碍，那么可能听不清甚至听不到周围的声音，这样孩子就失去了学习发音的必备条件之一，相应的会出现语言发展迟缓现象。

2.家庭环境因素

要给孩子提供一个良好的环境：很多贫困家庭或者留守家庭的孩子开口时间都比较晚，这是因为缺乏必要的亲子沟通，孩子只能自己学习，这就非常缓慢。

此外如果家长没有经常站在孩子的角度考虑事情，和孩子交流的时候总是使用过于难懂和复杂的语言，那么孩子也会失去一些模仿机会；亦或者家长过于宠爱，在孩子表达之前就帮他们安排好，从而让他们失去表达机会。

1.主动交流

在婴幼儿时期，家长们就要多主动找孩子聊天，比如换纸尿裤的时候说：“宝贝，妈妈在帮你换纸尿裤哦~以后长大了就不用了穿咯”；或者在给孩子洗澡的时候，可以说：“爸爸在给你洗澡澡啦，今天我们用草莓味的香波好不好？”虽然此时孩子还不会说话，但是会在他们潜意识里留下印记，为将来说话打下基础。

2.提出问题

不少孩子在和家长交流的时候，大多比较被动，往往只是听不去说，时间久了自然不太会开口讲话。所以家长们在和孩子交流的时候，除了要自己输出观点，也要想办法让孩子去说，最好的方法就是向孩子提出问题。此外在和孩子交流的时候，可以加一些肢体语言，这样孩子更容易接受，同时也会将注意力集中在你的身上。

3.发现兴趣

孩子往往对于自己感兴趣的事情充满了关注，而家长们可以利用这一点，在生活中多去观察孩子，了解他们的兴趣点，然后和孩子聊他们感兴趣的东西。比如孩子喜欢佩奇，就可以多和孩子聊佩奇的故事，并且尝试让孩子去复述。通过这种方式，可以和孩子有共同话题，引导他们主动表达自己。

4.远离电子产品

有研究表明，孩子过早接触电子产品，不仅影响视力和体格发展，还不利于孩子开口讲话。这是因为电子产品普遍向孩子灌输，不引导孩子说话，这样孩子就会一味接受无法自我表达，时间久了就很难达到同龄人的语言标准。另外不仅是孩子，如果家长时低头族，那么不仅给孩子树立了负面榜样，还减少了亲子沟通的时间。

虽然不能执着于孩子说话时间一定要早，但是也不能忽视说话过晚的情况，“贵人迟语”的思想不可取！

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