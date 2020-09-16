打针有多可怕？这个孩子因怕打针远逃50公里~

近日安徽阜阳发生一件有趣的事儿，一名10岁男孩意外被狗咬了，奶奶就带着她去医院打狂犬疫苗。然而因为害怕打针，小男孩从医院逃走了，奶奶找不到就到派出所求助。民警一边调取监控一边沿路寻找，终于在十几个小时后，于在50公里外的河南平舆县找到了他。

对于孩子的这番操作，网友纷纷表示：

“马拉松没你我不看”

“跑了50公里可以送体校了”

“身体素质挺好的”

“然后还是被抓回去打针了”

……

其实类似的例子有很多，比如之前看到的一个动图，真的笑到公鸡打鸣。那么问题来了，为什么孩子害怕打针呢？

1.打针很疼

打针本来就是比较疼的事情，虽然对于大人来说，痛感不是那么强烈，但是对于孩子来说，这已经是很严重的事情了。如果是首次打针就还好，毕竟是没有体验过；而如果之前打过针，那么自然会惧怕这个“会咬人的”的东西了。

2.针太可怕

在打针的过程中，难免会让孩子看到针头，而针头往往比较细且锋利，孩子看到就会害怕。不过这是一种正常的条件发射，并不是孩子胆小之类的原因。另外有些孩子害怕是因为其他孩子打针后哭了，属于连带反应。

3.害怕护士

对于孩子来说，护士或者医生都是陌生人，因为不熟悉他们，所以他们靠近的时候，内心就会产生恐惧感，并且相应的也会害怕打针了。此外医院也是个陌生的环境，处于这种环境下，他们也会比较害怕。

有病就要医，害怕打针怎么办？

不少家长会忽视孩子害怕打针这件事情，每次碰到反抗就用蛮力摁住，大不了结束了再去安慰。这么做虽然达到了打针治病的目的，但是解决不了孩子的恐惧，下次打针依然会十分抗拒，并且如果需要挂水，难道一直按到结束吗？所以还是要想办何缓解孩子的恐惧。

1.家长不能慌

孩子要去打针，不少家长自己会先紧张起来，而孩子看到你一脸忧愁、焦虑，就会意识到事情的严重性，并且对接下来的打针产生恐惧感。家长们应该表现得自然一些、平静一些，孩子也就不会当回事儿，自然也不会那么紧张。

2.解释打针原因

家长们在要求孩子做事情的时候，最好能告诉孩子原因，不能因为自己是大人就去要求孩子无条件听从你的命令。在打针这件事情上，可以先开导一下孩子，告诉他：“宝贝，你现在生病了很难受，所以要赶紧打针治病，这样你就可以快点好起来和其他小朋友玩耍了。”

3.不要欺骗孩子

有些家长觉得孩子打针是因为怕疼，所以就会欺骗孩子说打针不疼，这样做可以成功一次，但是下次就很难奏效了，并且还可能会让孩子产生心理阴影，彻底害怕打针。对待打针这件事情，家长们不能过于夸大，也不能欺瞒，而是告诉孩子打针确实会疼，但是只会疼一下，并且不会太痛，这样孩子才能慢慢接受打针这件事情。

4.要学会鼓励

当孩子对打针产生恐惧心理时，家长们要学会鼓励孩子勇敢面对，并且适当地举一些例子。另外在孩子打完针后，也要积极表扬孩子的勇敢，并且表现出很崇拜的样子，让他们获得成就感，这样他们就会忽略痛苦，并且为了获得赞扬，下次也会积极面对打针。

5.自己做榜样

如果大人生病了并且恰好也要打针，那么记得带上孩子，并且在打针的过程中慢慢和孩子讲解，告诉他们虽然打针有点疼，但是并不是无法忍受的地步，这么做也是为了快点好起来。以身作则，让孩子知道打针是一件稀松平常的事情，不需要过分害怕。

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