日本女子给新生儿喂血，或患有怪病

据外媒报道，日本一女子疑用他人血喂给新生宝宝，导致孩子呕吐了20多次。9月7日，该女子因涉嫌犯有伤害罪被警方逮捕。

妈妈给新生儿喝血，致其住院呕吐20多次

据了解，这名女子名叫井田莉步，23岁，大阪人。她没有正式工作，平日以打工维持生计。今年1月，井田刚出生不久的儿子因发烧住院接受治疗。2月到3月期间，井田给儿子喝血，导致儿子呕吐。

警方调查发现，孩子住院期间，井田在旁陪护时，孩子呕吐20次以上，而孩子呕吐的情况全是井田自己向护士报告的。护士将孩子的情况上报后，医生给孩子做检查，但没有发现任何异常情况。

医生发现，孩子嘴巴里残留的血液，认为有可能是不明来路的他人血液。目前，井田的孩子已经被送往儿童咨询所进行看护，并没有再出现呕吐的现象。

警方怀疑女子患怪病，会虐待亲生儿

面对警方的调查询问，井田否认她有虐待儿子的行为。但警方认为井田有可能患有“代理孟乔森综合征”，想要通过虐待孩子然后再照顾他的方式吸引别人关注，目前正对其展开调查。

据了解，18世纪德国有一名叫孟乔森的男爵，他总是通过装病获得他人关注，并且装得十分逼真，简直真假难辨。1851年，著名医学杂志《柳叶刀》发表的一篇文章首次将这种症状称之为“孟乔森综合征”。患有“孟乔森综合征”的病人会通过装病或制作自身疾病的方式博取他人同情照顾或对他人进行情感控制。而“代理孟乔森综合征”则是照料者伪造或诱发被照顾者的身心疾病。一般是父母对孩子实施的行为，但这是一种既复杂又致命的虐待方式。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)