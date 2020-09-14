想不到，这种子宫疾病，未成年少女也高发！

伦敦大学洛杉矶分校和伯明翰大学的研究人员发现，十几岁的女孩和成年女性一样容易患子宫内膜异位症。这一发现令人惊讶，但也可以帮助医生为年轻患者提供更好的治疗。

子宫内膜异位症会引起痛经

子宫内膜异位症是一种衰弱的疾病，由子宫内膜过度生长引起，表现为下腹疼痛，通常在经期前后。

它影响大约十分之一的成年女性，然而传统上认为它在少女中不太常见，医生通常将年轻患者的这种不适归结为痛经。

64%的青春期少女患有子宫内膜异位症

在《儿科与青少年妇科杂志》上发表的同类研究中，研究人员对231项国际研究进行了系统回顾和荟萃分析，以了解出现症状的青春期女孩患子宫内膜异位症的可能性有多大。一个系统的回顾仔细地确定了所有相关的已发表和未发表的研究，对它们的质量和偏差进行了评级，而荟萃分析研究总结了这些发现。

研究人员总共发现了19项有意义的队列数据的研究。这项研究包括1243名有症状的青春期女孩，其中1011人接受了腹腔镜检查，这是诊断子宫内膜异位症的常用手术。研究发现1011人中有648人（64%）患有子宫内膜异位症。此外，发现该病的严重程度与成年妇女相同，10%的青少年患有最严重的子宫内膜异位症，这可能导致肠或肾的阻塞。

女孩子们通常用止痛药解决问题

研究报告的共同作者马丁·赫希（MartinHirsch）博士说：“子宫内膜异位症症状在青春期女孩中很常见，高达90%的人报告说经期疼痛严重，导致难以上课。女孩子们通常都是用止痛药解决问题，很少有人会去做系统的检查。”

“这项研究显示，大约60%有严重疼痛症状的青少年可能患有子宫内膜异位症，这是一种严重的衰弱状况，需要专门的治疗。”马丁博士进一步补充道。

作为系统性回顾的一部分，研究小组还评估了青春期女孩接受核磁共振成像或超声波诊断子宫内膜异位症的证据，而不是腹腔镜检查。这篇综述还发现子宫内膜异位症的发生率很高，诊断的准确性与成年妇女相似。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)