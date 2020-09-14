火速收藏！过来人给新手父母的8个喂养建议

喂养新生儿是一项全天候的任务，这也是一个机会，能够开始与你的家庭新成员建立起亲密关系。以下是过来人总结的八个喂养建议，各位赶紧收藏起来吧~

1.坚持母乳或配方奶粉

母乳是婴儿最理想的食物。如果无法母乳喂养，请使用婴儿配方奶粉。注意，新生儿是不需要谷物、水、果汁或其他液体。

2.按需喂养新生儿

大多数新生儿每天需要喂食8到12次，大约每2到3小时喂食一次。

孩子饿不饿，家长要学会寻找迹象，如将手移到嘴边看看宝宝有没有找奶的反应；孩子有没有吮吸拳头和手指；孩子有没有咂嘴等等。

有的孩子饿极了，还会烦躁地哭泣。只要每次都能及时喂养，孩子就越不容易烦躁。

当宝宝停止吸奶，闭上嘴，或者转身离开奶嘴或奶瓶时，他多半已经吃饱了——或者只是休息一下。这个时候可以给他拍拍嗝或者等一分钟再给他喝奶。

随着宝宝长大，他可能需要更多的奶水，注意要及时增加奶水量。

3.补充维生素D

向医生咨询有关为宝宝补充维生素D的建议，特别是当你正在哺乳的时候。母乳可能无法提供足够的维生素D，因为维生素D能帮助宝宝吸收钙和磷，而钙和磷是强健骨骼所必需的营养素，所以补充维生素D是很有必要的。

4.饮食模式要有变化

宝宝不一定每天都吃同样的量，通常在出生后的两到三周，宝宝可能每次会摄入更多，因此家长要跟据孩子的需求及时补充。

5.相信你的直觉

你可能会担心宝宝吃得不够，但宝宝通常知道他们需要多少。想知道孩子吃饱了没，不要把重点放在宝宝吃多少、多久吃一次或多久一次，而是应该看看宝宝：

体重有没有持续增加；

吃完奶以后有没有很满足；

到出生后的第五天，每天至少要有六张纸尿裤和三次或更多的大便。

如果宝宝体重没有增加，每天尿布少于6片，或者对吃奶不感兴趣，请就医检查。

6.每次喂奶要与宝宝建立联系

每次喂食时都要紧紧抱着宝宝，看着他的眼睛，用温柔的声音说话，利用每次喂奶的机会来建立宝宝的安全感、信任感和舒适感。

7.保持喂食的一致性

如果其他家庭成员也会帮助你喂宝宝，请确保他们使用的喂养程序和方法与你相同。

8.必要时及时向医生求助

如果你的母乳喂养有问题，可以向医生寻求帮助，尤其是每次喂奶都很痛苦或宝宝体重没有增加的情况下。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)