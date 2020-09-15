吃鸡蛋也会中毒！医生提醒：这些孩子最好别吃鸡蛋

近年以来，孩子发生食物中毒的事件屡见报端，引起了很多父母的重视。与大人相比，孩子的身体抵抗力较弱，容易受到病原微生物、细菌的侵袭，即使吃一些常见食物，也有可能引起食物中毒，比如鸡蛋！专家建议，有几类孩子不适合吃鸡蛋，具体我们一起来看看：

Δ 这几类孩子最好不要吃鸡蛋

鸡蛋很有营养，但以下三类孩子最好不要吃，以免影响身体健康。

1.过敏体质的孩子

不建议大家给过敏体质的孩子吃鸡蛋。虽然鸡蛋含有多种营养元素，但对于过敏体质的孩子来说，鸡蛋中的蛋白质进入体内后会发生反应，进而引起过敏。

2.发烧的孩子

尽管吃鸡蛋可以补充营养，但对于发烧的孩子来说还是不吃为好。孩子正在发烧，吃鸡蛋会使发热症状更明显，影响孩子的身体健康。

3.脾胃功能较差的孩子

孩子年纪小，偶尔腹泻是正常现象。但如果孩子脸色发黄，经常腹胀、腹泻，大家就要警惕起来，他有可能是脾胃虚弱。

而鸡蛋会在一定程度上增加肠胃的消化负担，进而引起肠胃并发症，脾胃虚弱的孩子不建议吃鸡蛋~

Δ 三种鸡蛋别给孩子吃，会中毒！

以下这三种鸡蛋别给孩子吃，小心会中毒！

1.有裂纹的鸡蛋

鸡蛋的外壳很薄。如果不小心发生碰撞，就有可能在外壳上留下裂痕，进而导致细菌繁殖。孩子吃了这样的鸡蛋，很容易引发感染，危害身体健康。

2.长黑斑的鸡蛋

任何食物都有保质期，鸡蛋也不例外。尤其是天气炎热的时候，鸡蛋的保质期很短。如果鸡蛋存放时间太长，就会在表面形成黑斑。这种鸡蛋一旦让孩子入口，就有可能出现脱水症状，引发昏迷，甚至是死亡！

3.臭鸡蛋

鸡蛋存放时间过长会因细菌滋生腐烂变质，进而在内部出现浑浊不清的现象。鸡蛋在腐败过程中，还会发出很大的臭味。这种鸡蛋千万不要吃，会让孩子生病！

Δ 这些食物也会引发中毒，要让孩子远离！

1.蓝紫色的紫菜

紫菜中含有人体必须的几种营养元素，多吃对身体有好处。但蓝紫色的紫菜毒性很强，大家要警惕了！

2.没有煮熟的四季豆

没有煮熟的四季豆含有一定量的毒素，而且毒性还很强。孩子吃了这样的四季豆，对身体健康有很大影响。因此，大家在烹饪四季豆时一定要煮熟煮透，以免孩子发生食物中毒。

3.发芽的马铃薯

马铃薯发芽后会生成毒素，吃了后会对孩子身体造成损伤。另外，有黑斑的马铃薯或没有成熟的马铃薯同样含有毒素，会伤害到孩子的身体健康，一定要远离！

鸡蛋并不是每个人都能吃的，大家要根据孩子的身体情况，再做决定，千万不要“误伤”了孩子~

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