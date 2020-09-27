产后减肥，一定要吃白萝卜，美味不长肉！

最近常做的汤皇酿萝卜，全家都很喜欢，特别是得到了爸妈的表扬～白萝卜虽然是便宜常见的食材，稍微花点心思也可以将它变为高颜值的美味，酿入肉馅，用灵魂高汤炖煮至软烂，吸饱了汤汁的白萝卜，软软绵绵有滋味，入口即化，妥妥的满足感～

用同样的方法，哪怕不加肉馅，纯炖白萝卜也非常好吃哦，而且好吃不长肉，你值得拥有～

材料：

主料：白萝卜1个。

配料：猪肉馅200g。

调料：秘制鲍鱼汁1大勺，盐少许，浓缩汤皇2小勺。

准备：

白萝卜去皮，切成5cm的萝卜段。

做法：

1.挖去萝卜段的内心。

2.挖出来的萝卜绞碎，挤去水分，加入肉馅。

3.加入秘制鲍鱼汁。

4.加少许盐。

5.顺着一个方向拌匀。

6.将拌好的肉馅填入萝卜盅。

7.浓缩汤皇倒入碗中。

8.加入适量水调匀。

9.将酿好的萝卜盅放入锅中。

10.倒入调好的汤汁。

11.大火煮开，转小火，加热过程中不时舀起汤汁淋在萝卜盅上。

12.一直炖至汤汁差不多收干就可以出锅啦。

心得分享：

1.我用的肉馅是包饺子剩下的，里面有部分芹菜。

2.萝卜炖得久一点，软熟的口感更好吃。

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