别再做可乐鸡翅了，这个做法孩子更爱吃，还简单！

鸡翅除了用可乐来炖，还有更多简单好吃的做法，今儿就带大家解锁一款啤酒鸡翅。如果你以为用啤酒做的菜会充满浓郁酒味，不适合孩子吃，那可就错了，在加热的过程中，酒精会完全挥发，做出来的菜不仅没有酒精味道，还可以保留啤酒的独特风味和营养，非常有特色。

由于啤酒自身具有一定浓度，代替清水来炖肉，可以使肉在加热的过程中失水更少，肉质更嫩。随着酒精的挥发，麦芽的香味更醇正、更突出，酒花的独特芳香也更加浓郁，使浸润在其中的食物，瞬间拥有了一种独特又美妙的啤酒风味，入口更加惊艳。

为什么说它零失败呢，因为实在没什么难度，也不需要什么技巧，最主要的是准备好鸡翅和啤酒，其他配料和调料则可以随意搭配，多多少少都不会相差太远，出品一定不会错。

经过啤酒的浸润，鸡肉嫩，鸡味鲜，一定要盛上一大碗白米饭，配着鸡翅和汤汁吃，哎呦那个美味啊，香死人啦。

材料：

主料：鸡翅500g，感德啤酒1罐。

配料：葱1段，姜1块，冰糖适量，白芝麻少许。

调料：一品鲜酱油2大勺，鸡粉少许，马铃薯淀粉少许，盐适量。

准备：

鸡翅用清水充分浸泡，洗净。

做法：

1.姜葱切片。

2.鸡翅带皮的一面划2刀。

3.在刀口处涂少许盐和鸡粉，腌制20分钟。

4.不粘锅加热，无需加油，将鸡翅带皮的一面放入，小火煎。

5.表皮金黄后翻面，煎至两面呈金黄色。

6.放入姜片和葱片，炒出香味。

7.加冰糖，继续翻炒几下。

8.加一品鲜酱油。

9.再加适量盐。

10.翻炒均匀。

11.倒入啤酒，将食材没过一半就好。

12.少许马铃薯淀粉倒入碗中。

13.加水调成水淀粉。

14.将水淀粉倒入锅中。

15.翻炒均匀，中火收汁。

16.再撒少许白芝麻。

心得分享：

1.鸡翅划刀口并腌制，可以更入味；

2.最后用水淀粉勾芡，可以使鸡翅成色更漂亮。

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