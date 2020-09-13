你知道吗？初潮年龄竟会影响心脏健康

月经初潮与许多心血管疾病（CVD）的危险因素有关，但对其与整体心脏健康的关系知之甚少。一项新的研究表明，初潮的年龄在维持和改善心血管健康方面起着重要作用，尽管存在一些年龄差异。研究结果在线发表在《北美更年期学会杂志》（NAMS）上。

心血管健康随着年龄的增长呈下降趋势

由于心血管疾病是女性死亡的主要原因，许多研究致力于确定女性改善心脏健康和预防重大心血管事件的方法。心血管健康需要考虑血压、总胆固醇和血糖水平等因素，以及行为因素，包括吸烟、体重指数、体力活动和饮食。理想的心血管健康与心血管疾病的低风险有关，也与癌症、认知障碍和抑郁等其他结果有关。研究表明，理想的心血管健康状况在10岁的美国人口中占50%，到50岁时下降到10%以下。

初潮年龄与心血管健康

某些形式的心血管疾病起源于儿童时期，这也是为什么它们与月经初潮有关的原因之一。然而，到目前为止，很少有研究关注初潮（通常定义为12岁之前第一次月经的发生）与总体心血管健康之间的关系。这项涉及2万多名妇女的新研究，不仅发现初潮年龄的增加与妇女心脏健康状况的增加有显著的关联，而且在这种关联中存在着主要的年龄差异。

事实上，初潮年龄与理想的心血管健康之间的相关性主要体现在年轻女性中，而年老女性则很少。这表明，随着女性年龄的增长，初潮年龄可能不是心脏健康的预测指标。

同样，研究人员发现，初潮晚期对心血管健康的保护作用在25至44岁的女性中很明显，而初潮早期的有害影响只在25至34岁的女性中观察到。有必要进一步研究，以更好地理解这些下降联系背后的原因。

研究结果发表在文章“初潮年龄和心血管健康：NHANES1999-2016的结果”

“这项研究强调了初潮年龄与心血管健康之间的联系，这一发现只在年轻女性身上明显，可能与体重指数有关。考虑到心脏病是女性的头号杀手，确定那些经历过月经初潮（年龄小于12岁）的女性，可以及早干预，降低心血管风险。”Stephanie Faubion博士说到。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)